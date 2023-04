Guardiani della Galassia Vol. 3: footage inedito nel nuovo spot, Knowhere ricostruita nel deserto

Come sempre, anche in Guardiani della Galassia Vol. 3 il prode (ma poco “flessibile”) Drax farà osservazioni in un certo qual modo argute, proprio come nel nuovo spot ufficiale in cui non riesce a comprendere la differenza tra un divano e un letto, nonostante Peter Quill tenti di spiegarglielo. Facezie a parte: Marvel si è anche industriata per ricreare uno dei set del film per le “photo opportunity” dei fan. Solo che stavolta, invece di realizzarlo in una piazza di passaggio o in un grande centro commerciale, ha pensato di farlo… in mezzo al deserto.

Lo scorso fine settimana, difatti, lungo la Malki Road nei pressi di Banning, in California, chi si trovava a passare di lì (magari in occasione del Coachella Festival) ha avuto modo di dare un’occhiata ravvicinata alla nuova base operativa dei Guardiani, presentata nella sua forma attuale nello scorso Holiday Special e da cui i nostri eroi partiranno alla volta della loro ultima avventura tutti insieme. La location è stata addobbata come un vero e proprio set, con luci, prop e l’ormai singolare stile retro-fluo che caratterizza il supergruppo. Non mancavano, naturalmente, monitor e altoparlanti con la colonna sonora dei tre film sparata a ripetizione.

Out in the desert? 🌵 Knowhere is waiting for you. Stop by today before 6pm 🕕 for your last chance to visit. 13033 Malki Road

Banning, CA 92220 #GotGVol3 pic.twitter.com/Zx5v4ZQ8tH — Guardians of the Galaxy (@Guardians) April 15, 2023

Nel nuovo film Marvel Studios, l’ormai amatissimo gruppo di improbabili supereroi si sta ambientando su Knowhere, la loro nuova base: non passa però molto tempo prima che le loro vite vengano stravolte dal turbolento passato di Rocket. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire la sua squadra intorno a sé in una pericolosa missione per salvargli la vita, una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.

Il film è interpretato dagli immancabili Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, con Vin Diesel nei panni di Groot e Bradley Cooper in quelli di Rocket nella versione originale in inglese, Sean Gunn, e le new entry nel cast Chukwudi Iwuji, Will Poulter e Maria Bakalova. Guardiani della Galassia: Volume 3 è scritto e diretto da James Gunn e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Nikolas Korda, Sara Smith e Simon Hatt sono i produttori esecutivi.

