Google si allea con IKEA: i mobili svedesi diventano visibili in 3D sul motore di ricerca

Cercando un qualsiasi mobile di IKEA, Google suggerirà di visualizzarlo in 3D. A quel punto una riproduzione in AR del mobile comparirà davanti ai vostri occhi.

Molto presto Google Search consentirà di riprodurre in realtà aumentata pressoché ogni oggetto del catalogo di IKEA. Il motore di ricerca offre da diverso tempo alcuni contenuti in AR, tra cui moltissimi animali che – a comando e quando si usa il motore di ricerca da smartphone – possono venire “proiettati” sull’ambiente circostante e addirittura emettere i loro versi caratteristici.

Con oltre 10.000 prodotti tra cui scegliere, IKEA ha uno dei negozi di arredamento e mobili per la casa più estesi al mondo. Cercando il nome di uno specifico prodotto su Google, ora il motore di ricerca ti suggerirà di visualizzarlo in realtà aumentata. Una soluzione perfetta per vedere come il mobile si abbini con la vostra casa.

9to5Google spiega che dopo aver cercato un articolo di IKEA come il “BROR trolley” da mobile, Google mostrerà un inedito interruttore con la scritta “Visualizza in 3D“. Attivandolo, l’oggetto in realtà aumentata e in 3D comparirà davanti ai tuoi occhi.

Tutti gli articoli IKEA visibili in 3D all’interno della ricerca Google sono mostrati in scala 1:1 quando si sceglie questa opzione. Questo è utile perché si ottiene una reale indicazione di come qualcosa apparirà nella tua casa.

IKEA ha oltre 450 negozi sparsi in 53 paesi in tutto il mondo: poter visualizzare l’intero catalogo IKEA in 3D e AR all’interno della ricerca Google prima di effettuare un acquisto o di visitare i negozi di persona potrebbe aiutare gli utenti a risparmiare tempo e denaro.