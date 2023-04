Apple vuole usare solo cobalto riciclato in tutte le sue batterie

Apple ha comunicato i nuovi obiettivi di riciclaggio per l’immediato futuro. L’azienda vuole intensificare il recupero di materiali riciclati dalle batterie esauste, recuperando anche una maggiore quantità di magneti e chip. Apple si è data l’obiettivo di diventare un’azienda ad emissioni zero entro il 2030.

Apple ha un obiettivo ambizioso a lungo termine di produrre tutti i suoi prodotti utilizzando solo materiali riciclati e rinnovabili, e gli obiettivi del 2025 di oggi sono un passo verso questa direzione.

L’azienda in passato aveva stilato una lunga lista di obiettivi ambientali estremamente ambiziosi. Ad esempio aveva detto di voler usare esclusivamente energia rinnovabile per tutte le sue operazioni: l’obiettivo è stato raggiunto nel 2018. Entro il 2030 l’intera catena di approvvigionamento di Apple sarà ad emissioni zero, ma la roadmap per i prossimi 10 anni include molte altre pietre miliari.

Apple ha stabilito tre nuovi obiettivi di riciclaggio, che prevede di raggiungere entro il 2025: 1) le batterie progettate da Apple dovranno contenere il 100% di cobalto riciclato; 2) tutte le calamite equipaggiate sui dispositivi e sugli accessori della Apple dovranno usare terre rare riciclate 3) i componenti in oro e latta di tutti i circuiti dovranno essere realizzati con materiali riciclati al 100%.

Apple ha notevolmente aumentato l’uso del cobalto riciclato al 100% negli ultimi tre anni, rendendone possibile l’inclusione in tutte le batterie progettate da Apple entro il 2025. Nel 2022, un quarto di tutto il cobalto presente nei prodotti Apple proveniva da materiali riciclati, rispetto al 13% dell’anno precedente

ha ricordato l’azienda in un comunicato.