The Mother: poster e foto ufficiali dell’action Netflix con Jennifer Lopez

Jennifer Lopez protagonista nelle foto ufficiali di The Mother, l'adrenalico film d'azione in arrivo il 12 maggio su Netflix.

Jennifer Lopez è la protagonista assoluta dell’adrenalinico The Mother, in arrivo in esclusiva su Netflix dal 12 maggio: vi mostriamo oggi il poster e le foto ufficiali della pellicola diretta da Niki Caro (Mulan, La Ragazza delle Balene). Nel cast del film, scritto da Misha Green, Andrea Berloff e Peter Craig da una storia di Misha Green, troviamo anche Joseph Fiennes, Lucy Paez, Omari Hardwick, Paul Raci e Gael Garcia Bernal.

Nella pellicola Jennifer Lopez interpreta una spietata killer, ritiratasi per via di un accordo e rimasta nascosta per anni nella natura selvaggia che torna dall’Alaska a imbracciare le armi del suo vecchio mestiere per proteggere la figlia di dodici anni che non ha mai smesso di amare, anche se da lontano.

