The First Slam Dunk: nuovo spot con scene inedite dall’atteso film animato

Anime Factory ha pubblicato un nuovo spot italiano per The First Slam Dunk, la pellicola animata tratta dal celebre manga sportivo di Takehiko Inoue.

Ecco un nuovo spot per il lungometraggio animato The First Slam Dunk, doppiato in italiano e focalizzato sul personaggio di Ryota Miyagi (molto centrale in questa versione della storia): ricordiamo che il film arriverà al cinema il 10 maggio in versione originale sottotitolata e dall’11 al 17 maggio doppiato in italiano.

Il film TOEI Animation vede protagonista la squadra dello Shohoku – che comprende anche Hanamichi Sakuragi, Kaede Rukawa, Takenori Akagi e Hisashi Mitsui – che si appresta a dare vita ad una delle partite più entusiasmanti mai viste sul grande schermo. L’arrivo nei cinema in Italia è un vanto e un primato, perché la nostra è la prima nazione europea e dell’intero Occidente a distribuire nelle sale il film, un vero e proprio evento epocale per i fan del brand, che potranno finalmente ammirare su grande schermo la visione del maestro Inoue, il quale a oltre trent’anni dall’esordio del manga ha voluto firmare in prima persona la pellicola, per garantire lo spirito originale dell’opera, capace di conquistare ammiratori in tutto il mondo.

Uscito in Giappone a dicembre 2022, a ventisei anni dalla serie animata, il film ha dimostrato come il brand Slam Dunk rimanga ancora saldo nel cuore del pubblico. Contando su una schiera di appassionati, il lungometraggio ha conquistato il Box Office nipponico e asiatico, oltre ad aver ottenuto ai prestigiosi Japan Academy Film Prize 2023, l’importante riconoscimento di Miglior Film d’Animazione dell’anno. Il suo grandissimo successo è dovuto anche a una particolare animazione “ibrida” tra CGI all’avanguardia e disegno a mano, tipico dell’animazione tradizionale in 2D, voluta espressamente dallo stesso Takehiko Inoue per ricreare al meglio la fluidità dei movimenti, in sequenze di gioco mozzafiato e altamente realistiche capaci di catapultare lo spettatore all’interno del campo accanto ai protagonisti.

Sinossi:

Da sempre, Ryota Miyagi e la pallacanestro sono una cosa sola: a trasmettergli l’amore per questo sport è stato il fratello maggiore Sota, morto in un incidente in mare quando Ryota era ancora piccolo. Ryota è il playmaker dello Shohoku, squadra che si è guadagnata un posto al torneo nazionale come rappresentante della Prefettura di Kanagawa, nonostante sia un liceo sconosciuto. Ryota è pronto, assieme ai suoi compagni di sempre, ad affrontare “l’imbattibile” Sannoh, il team campione del torneo nazionale.

