Lilo & Stitch: Sydney Elizebeth Agudong sarà Nani

Da poco è stato annunciato il nome dell’interprete che vestirà i panni di Nani in Lilo & Stitch, stiamo parlando dell’attrice che farà il character della sorella della protagonista: il ruolo è stato assegnato a Sydney Elizebeth Agudong, che affiancherà Maia Kealoha che, invece, farà Lilo.

Sydney Elizebeth Agudong ha già lavorato in progetti come NCIS e On My Block, e nella sua carriera ha rivestito anche il ruolo di sceneggiatrice in varie produzioni. Continuano quindi i lavori della Disney per portare al live-action di Lilo & Stitch.

Questo progetto è scritto da Chris Kekaniokalani Bright, che fa anch’esso il suo debutto dopo aver lavorato al cortometraggio Tsuru. Dean Fleischer Camp, che ha già girato Marcel the Shell, curerà la regia del live-action. Ha preso il posto di Jon M. Chu, che doveva inizialmente lavorare al film, ed era stato annunciato nel 2020. Dan Lin e Jonathan Eirich faranno da produttori, mentre Ryan Halprin farà da produttore esecutivo.