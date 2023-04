Il maltempo causa allagamenti a Roma

La città di Roma è stata colpita da una forte ondata di maltempo che ha provocato diversi allagamenti e disagi. I vigili del fuoco sono intervenuti con mezzi anfibi per mettere in salvo diverse persone, tra cui otto famiglie evacuate. L’ospedale Sandro Pertini ha subìto l’infiltrazione dell’acqua nel reparto di Ortopedia, rendendo necessaria l’evacuazione di otto pazienti e il loro trasferimento nel reparto di Chirurgia.

In via dei Prati Fiscali, inoltre, è stato necessario soccorrere gli ospiti di un albergo allagato dalla pioggia. Anche la linea A della metropolitana ha subito dei disagi: un black out ha provocato la parziale chiusura della stazione Furio Camillo e l’allagamento la chiusura della stazione di Subaugusta.

Gli automobilisti non sono stati risparmiati dai problemi causati dalla pioggia. Un automobilista è stato soccorso dopo essere rimasto bloccato con la propria autovettura in un sottopasso allagato tra via dei Prati Fiscali e via Salaria. Nella zona sud della provincia di Frosinone, la pioggia ha causato l’allagamento della superstrada Cassino-Formia, creando una coda di oltre 4 km.

La situazione rimane critica e la Protezione Civile ha diramato un bollettino d’allerta gialla, con precipitazioni ancora più intense nelle Marche, in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia. Gli interventi di soccorso sono ancora in corso e gli enti preposti stanno lavorando per ripristinare la normalità il prima possibile.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha ringraziato i vigili del fuoco, gli operatori e i volontari della Protezione Civile, gli agenti della Polizia Locale e l’assessora Segnalini e il Presidente del III Municipio Paolo Marchionne per il loro immediato intervento e sostegno alla popolazione colpita dagli allagamenti. La solidarietà e il supporto della città sono rivolti a tutti coloro che hanno avuto bisogno di soccorso. La città di Roma si prepara ad affrontare questa emergenza meteorologica, lavorando insieme per superare le difficoltà causate dalla pioggia.