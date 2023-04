The Lord of the Rings: Gollum, pre-order trailer, disponibile la Precious Edition

La cosiddetta Precious Edition di The Lord of the Rings: Gollum è ora pre-ordinabile: scopriamone i contenuti e diamo uno sguardo al nuovo trailer del gioco.

Daedalic Entertainment e Nacon svelano, in contemporanea all’apertura dei preordini, il nuovo trailer di The Lord of the Rings: Gollum, insieme ai contenuti dell’edizione da collezione dell’atteso videogioco, la cosiddetta Precious Edition, pensata per veri tolkeniani e ricca di contenuti extra. Oltre al gioco completo, difatti, conterrà più di cento artwork ufficiali e un grande compendio della lore del gioco (e, conseguentemente, della Terra di Mezzo), oltre alla colonna sonora da diciassette tracce, il tutto fruibile tramite app dedicata, a quanto pare. Il bonus più singolare, ad ogni modo, sarà un DLC speciale che aggiunge una voce narrante alternativa in Sindarin, il linguaggio elfico inventato da Tolkien. Preacquistando il titolo (in arrivo il 25 maggio su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, con la versione Nintendo Switch a seguire) si avrà diritto anche a sei emote speciali del protagonista.

Ricordiamo che il gioco è un action adventure con una storia originale, prequel alle vicende de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, basato canonicamente sulla lore tolkeniana. Per la prima volta, i giocatori potranno seguire la storia dimenticata di Gollum, un’esperienza estremamente fedele a quella descritta nei libri. Dalla fuga da Mordor, da cui sfuggì alla Bocca di Sauron e al Demone Ragno Shelob, fino della fortezza elfica sotterranea del Re Thranduil, padre di Legolas, Gollum ha vissuto innumerevoli avventure e incontrato migliaia di creature diverse nel suo straordinario viaggio.

Poiché è stato corrotto dall’Anello per diverse centinaia di anni, Gollum è riuscito a sviluppare abilità non comuni come un’agilità eccezionale e un particolare ingegno. Torturato dalla sua doppia personalità, Gollum riesce a essere malvagio e crudele, ma anche amichevole e attento quando è Sméagol. Toccherà al giocatore decidere quale delle sue due personalità trionferà nelle difficili scelte morali che detteranno il futuro delle sue precarie alleanze.

Leggi anche: