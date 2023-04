Steam ha bannato l’account di 2500 persone. La loro colpa? Avevano apprezzato una recensione

Verso la fine di gennaio, un utente di Steam ha pubblicato una recensione negativa per il gioco Warlander, avvertendo i potenziali acquirenti del controverso sistema anti-cheat che il gioco stava utilizzando. I problemi apparenti erano la raccolta di dati invasivi e la difficoltà di rimozione dopo che il gioco stesso era stato disinstallato. Questa recensione è rimasta in cima come la recensione più utile per quasi tre mesi, il che deve essere stato un grosso fastidio per lo sviluppatore e il publisher.

Stando a quanto riporta un utente di Slashdot, un popolare news-aggregator, gli sviluppatori del gioco sarebbero riusciti con successo a richiedere a Valve di rimuovere la recensione in questione. A quanto pare, l’azienda non si sarebbe limitata a ciò. Steam ha anche sospeso l’account di tutte le oltre 2400 persone che avevano giudicato la recensione come “utile”, permettendole di comparire al primo posto nella pagina dei feedback assegnati al gioco.

Di seguito il rapporto comparso su Slashdot:

In un mondo perfetto e a favore dei consumatori, avrebbe dovuto essere il contrario e Valve avrebbe dovuto rimuovere l’intera pagina del gioco (dunque sia le recensioni positive che quelle negative ndr) finché le affermazioni non fossero state investigate da Valve, ma questo non è un mondo perfetto. E le cose non sono finite qui. Apparentemente, il moderatore di Steam ha segnalato la recensione negativa come “tentativo di truffare gli utenti o altre violazioni delle Regole e delle Linee guida di Steam”, il che implica che tutte quelle 2.439 persone (inclusi gli utenti che hanno premiato l’autore con 437 premi) hanno ricevuto una sospensione del loro account per 30 giorni: durante questo periodo, nessuno di loro potrà scrivere recensioni o votare (positivamente o negativamente) qualsiasi recensione pubblicata da altri utenti su Steam.

L’utente prosegue spiegando che tutte le persone che hanno aperto un ticket per chiedere la rimozione del provvedimento hanno ricevuto una risposta predefinita dal contenuto lapidario: il provvedimento non è revocabile e non avrebbero ricevuto ulteriore assistenza.

Secondo l’utente che ha pubblicato la notizia, l’impatto di questo comportamento da parte di Valve rischia di rendere “tutto il sistema completamente inutile, poiché le recensioni negative possono essere eliminate dai produttori/pubblicatori in qualsiasi momento e le persone smetteranno semplicemente di contrassegnare qualsiasi recensione negativa come utile” per evitare di incorrere in sanzioni del genere.