Roman Polanski: la donna vittima di violenza nel 1977 lo difende

Samantha Geimer aveva 13 anni quando nel 1977 ebbe un rapporto sessuale con Roman Polanski, che portò il regista ad un accusa di stupro. Ma in una recente intervista la donna ha difeso il filmmaker. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate a Le Point, magazine di cui fa parte la moglie di Polanski, Emmanuelle Seigner.

Ecco le sue parole:

Lasciatemi essere molto chiara, ciò che è accaduto con Polanski non è mai stato un problema per me. Non sapevo neanche fosse illegale, e non pensavo che qualcuno potesse finire in carcere per una cosa del genere. Ma sono stata bene, e sto tutt’ora bene. Il fatto che questa cosa sia diventata un grande problema mi pesa molto. E dover ripetere costantemente questa cosa è un peso terribile.