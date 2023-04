Permettere agli esseri umani di mimetizzarsi come i calamari

Alcuni ricercatori americani hanno creato un metodo per produrre cellule mimetiche simili a quelle dei calamari negli esseri umani, consentendo una trasparenza quasi totale. Questa mimetizzazione da cefalopode potrebbe essere molto utile per studiare il funzionamento delle cellule dei calamari, dato che non possono essere replicate in laboratorio per facilitare i test, e allo stesso tempo fornire all’umanità un percorso per sviluppare una tecnologia dell’invisibilità. I calamari e i polpi hanno l’incredibile capacità di mimetizzarsi dai pericoli utilizzando tecniche di spostamento dei pigmenti all’interno delle loro cellule cutanee per evitare i predatori. Molti video online di queste creature oceaniche sono diventati virali per aver mostrato le incredibili cellule mimetiche in azione. A causa della natura delle cellule cutanee pigmentate presenti nei calamari e nei polpi, gli scienziati hanno cercato per anni di replicare questa tecnologia in contesti di ricerca, senza successo. Questo fino a poco tempo fa, quando Alon Gorodetsky e il suo team hanno presentato le loro cellule mimetiche umane all’American Chemical Society, citando la tecnologia della trasparenza sintonizzabile come un modo alternativo per studiare il processo di alterazione della pigmentazione. In una spiegazione che sembra plausibile quanto la tuta nanotecnologica di Iron Man in Avengers: Endgame, Gorodetsky ha illustrato nel dettaglio le scoperte del suo team, che hanno permesso di creare cellule di mammifero che rifrangono la luce attraverso l’agglomerazione, consentendo alla pelle di diventare opaca. Concentrandosi sulle cellule della pelle che facilitano la colorazione, chiamate leucofore, gli scienziati sono stati in grado di decifrare il codice della pigmentazione utilizzando le proteine presenti nelle cellule della pelle chiamate reflectine.

La chiave per sbloccare le cellule mimetiche simili a quelle dei calamari era nascosta nel sale comune, che gli scienziati sono riusciti a usare per raggruppare le reflectine in nanoparticelle più grandi. Questo processo ha permesso alle colture cellulari di imitare le cellule della pelle del calamaro, consentendo ai laboratori di sezionare le strutture più facilmente. L’équipe di Gorodetsky ha poi scoperto di poter modificare l’agglomerato di cellule e, di conseguenza, l’opacità delle cellule utilizzando più o meno sale, ottenendo così la capacità di diventare invisibili a piacimento. Le capacità di mimetizzazione delle cellule hanno già portato a una serie di nuove scoperte, consentendo di studiare gli sfuggenti calamari in modo molto più semplice senza la loro fastidiosa necessità di sopravvivere in acqua. Gli scienziati sperano di poter vedere altre tecnologie basate sui calamari entrare in uso nel prossimo futuro, come le finestre liquide, che ci permetteranno di ridurre l’impronta di carbonio nel riscaldamento domestico.

Anche se al momento sembra improbabile che la tecnologia possa essere utilizzata per creare esseri umani completamente invisibili, la tecnologia delle cellule mimetiche crea un ovvio vantaggio per la continua innovazione dei concetti scientifici. Se la scienza continuerà a spingere sempre più in là concetti incredibili come questo, l’umanità potrà continuare a trarre benefici in diverse capacità impreviste, dimostrando davvero la necessità di continuare a finanziare la scienza e la ricerca in tutto il mondo.