Parler non esiste più: i nuovi proprietari staccano la spina al social di destra

Parler, il social della destra statunitense finanziato dalla famiglia Mercer, non esiste più. Il nuovo proprietario – l’azienda Starbord – ha deciso di chiudere la piattaforma, definita non più attuale. Parler nasceva come un’alternativa a Twitter, quando Twitter non era ancora di proprietà di Elon Musk ed era considerato un ambiente “ostile alla libertà d’espressione” da molti conservatori. Nel frattempo sono cambiate molte cose: non soltanto Twitter ha allentato, notevolmente, le norme sulla moderazione, ma è anche nato Truth Social, piattaforma di proprietà di Donald Trump nata pressoché con lo stesso scopo di Parler (e altrettanto in difficoltà).

Con un comunicato stampa, i nuovi proprietari di Parler hanno annunciato che si prenderanno del tempo per valutare una nuova strategia. “Nessuna persona ragionevole – si legge nella nota -, può ancora ritenere che un clone di Twitter solo per i conservatori sia un’attività commerciale sostenibile”.

“Noi di Starboard vediamo grandi opportunità in diversi settori per continuare a servire le comunità marginalizzate o addirittura censurate, estendendoci anche oltre la politica nazionale”, si legge nel comunicato stampa. L’azienda non ha specificato quando sia lecito aspettarsi un ritorno di Parler.

In un’intervista con The Wall Street Journal, il fondatore e CEO di Starboard, Ryan Coyne, ha detto che Parler ha bisogno di “prendersi una boccata d’aria fresca”. Starboard, precedentemente chiamata Olympic Media, possiede alcuni media nativi digitali di orientamento conservatore, tra cui American Wire News e BizPac Review.

Il precedente proprietario dell’app – Parlement Technologies – aveva stretto un accordo per vendere Parler a Kanye West a metà ottobre. Ma Parler ha annullato l’accordo settimane dopo che Ye aveva elogiato Adolf Hitler e i nazisti durante una puntata di InfoWars, il talkshow cospirazionista condotto dal controverso presentatore Alex Jones.

A novembre Parlement ha poi licenziato circa il 75% del suo personale. Recentemente Parler aveva dichiarato di avere circa 16,5 milioni di utenti registrati, ma la sua base di utenti attivi sembra essere molto più piccola. La società di analisi SimilarWeb afferma che il sito web di Parler ha registrato 851.000 visite su desktop e mobile nell’ultimo mese. A ottobre, TechCrunch ha riferito che Parler aveva 250.000 utenti attivi mensili sulle sue app per iOS e Android.