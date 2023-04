Il Montana è il primo Stato americano a vietare TikTok

Il Montana sta per diventare il primo stato a vietare TikTok. Il Congresso locale ha approvato un disegno di legge che obbliga gli store di app a bloccare l’app nello stato. Il disegno di legge, che è stato approvato con 54 voti a favore e 43 contrari, dovrà ricevere il parere finale del governatore Greg Gianforte — ma è pressoché una formalità, dato che la legge è stata proposta e votata dal suo stesso partito.

Il divieto dovrebbe entrare in vigore nel 2024, anche se probabilmente affronterà sfide legali ben prima di allora. Recentemente il più importante legale di TikTok USA aveva escluso la possibilità che l’applicazione potesse venire vietata nel paese, aggiungendo che l’azienda avrebbe contestato in tribunale qualsiasi restrizione.

Nel frattempo, il governo degli Stati Uniti sta cercando di costringere ByteDance a disfarsi completamente di TikTok. Come fa notare il New York Times, il divieto del Montana potrebbe servire come una sorta di modello per il resto del paese, anche se non è chiaro se tali divieti resisteranno alle sfide legali.

Il disegno di legge approvato dal Congresso del Montana sostiene che i legami di TikTok con ByteDance mettano a rischio i dati personali degli utenti statunitensi, poiché l’azienda potrebbe essere costretta a consegnare informazioni al governo cinese. TikTok ha a lungo negato queste affermazioni e ha impegnato più di un miliardo di dollari in Project Texas, un’iniziativa che dovrebbe isolare i dati degli americani dal resto del mondo, rendendoli inaccessibili agli stessi uffici cinesi dell’azienda.

TikTok ha precedentemente affermato che il divieto proposto in Montana danneggerebbe le piccole imprese che si affidano all’app. In una dichiarazione dopo l’approvazione del disegno di legge, un portavoce di TikTok l’ha definita “un’eccessiva estensione del potere del governo locale”, aggiungendo che l’azienda intende impugnare la legge e portarla davanti alla Corte Suprema dello Stato del Montana.