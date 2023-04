Elon Musk ha fondato un’azienda che si occupa di IA: si chiama X.AI Corp

Elon Musk, che di recente si è mostrato critico nei confronti dell’intelligenza artificiale, sembra avere in mente qualcosa in questo campo. Secondo il Wall Street Journal e il Financial Times, Musk avrebbe fondato una nuova società di intelligenza artificiale chiamata X.AI Corp. Basandosi su un archivio statale del mese scorso, che le fonti hanno visionato, la nuova società è incorporata in Nevada e vede Musk come unico direttore e Jared Birchall, direttore degli uffici della sua famiglia, come segretario. L’esecutivo, noto per avere un’affinità speciale per la lettera “X“, ha addirittura recentemente rinominato Twitter, Inc. in X Corp.

Musk non è nuovo a progetti di intelligenza artificiale. Ha co-fondato OpenAI prima di lasciare l’azienda quasi un decennio fa. Tuttavia, dopo il successo di ChatGPT, Musk ha difeso la regolamentazione della tecnologia e ha firmato una lettera aperta che ha esortato i leader della tecnologia a mettere in pausa lo sviluppo di tutti i LLM più potenti di GPT-4 per almeno sei mesi. Sam Altman ha recentemente contestato la lettera, affermando che OpenAI non ha ancora iniziato la fase di addestramento di GPT-5.

Al momento, tuttavia, i piani di Musk per X.AI Corp rimangono poco chiari. Sebbene i dettagli siano ancora scarsi, rapporti precedenti forniscono indizi su come stiano progredendo gli sforzi di Musk nell’ambito dell’IA. A marzo avrebbe assunto due ex ricercatori di DeepMind, tra cui lo scienziato Igor Babuschkin, che si crede stia guidando il nuovo progetto. Musk avrebbe anche acquistato e installato 10.000 GPU per lo sviluppo di IA presso uno dei data center di Twitter. Inoltre, secondo il Times, sarebbe già in trattative con gli investitori di Tesla e SpaceX per finanziare la sua nuova impresa.