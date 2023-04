Una casa di campagna moderna nasce in Belgio

Nel cuore delle Fiandre, in Belgio, sorge un’abitazione che coniuga il gusto per lo stile country con l’eleganza del design contemporaneo. La country house progettata dallo studio MarS Architecten di Vilvoorde si caratterizza per l’utilizzo di materiali naturali e l’ampio utilizzo di vetrate che regalano luminosità agli ambienti interni.

La particolarità di questa casa di campagna è data dal tetto in paglia che avvolge gran parte della facciata, creando un guscio che si integra perfettamente con il paesaggio circostante. All’interno, l’atmosfera confortevole e familiare è data dalla scelta di materiali come pietra naturale, acciaio e rovere chiaro. La cucina, aperta sul living, si caratterizza per la presenza dell’iconico miscelatore Tara di Dornbracht, che con la sua finitura Nero opaco diventa un elemento scultoreo all’interno dello spazio pieno di luce. La sua bocca sottile e semicircolare si armonizza perfettamente con i frontali in legno massello della cucina.

Anche nei tre bagni della casa, il progetto di interior design riprende le caratteristiche minimaliste e raffinate del resto dell’abitazione. I lavabi bianchi abbinati alla serie Tara di Dornbracht in finitura Nero opaco, si sposano perfettamente con il rovere sbiancato e la pietra naturale delle pareti e del pavimento. Le maniglie a croce, contrapposte alle linee verticali dell’architettura, creano un equilibrio armonioso ed elegante.

Nel bagno più grande, l’iconica rubinetteria a parete della serie Tara diventa protagonista assoluta, ma anche nella variante freestanding sulla vasca si integra perfettamente con l’ambiente circostante. Anche nella doccia, la finitura Nero opaco della serie Tara regala un tocco di eleganza insieme al rivestimento in pietra calcarea croata nei toni del beige.

La casa di campagna contemporanea progettata da MarS Architecten è un esempio di come l’attenzione ai dettagli e la scelta di materiali di qualità possano creare ambienti confortevoli e raffinati, in grado di fondere tradizione e modernità in un perfetto equilibrio.