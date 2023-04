Pokémon: al via i Campionati Internazionali Europei 2023

La stagione competitiva del 2023 relativa ai Pokémon arriva in Europa, con la terza tappa dei Campionati Internazionali. Da oggi, 14 aprile, al 16, gli allenatori si riuniranno presso l’ExCel di Londra per vivere un week end all’insegna della competizione e tentare di ottenere i punti necessari per accedere ai Campionati Mondiali 2023 che avranno luogo questo agosto a Yokohama, in Giappone. L’evento, che preannuncia di essere uno dei più grandi tornei dei Campionati di Pokémon degli ultimi tempi, sarà ricco di entusiasmanti sfide e lotte che vedranno come protagonisti gli appassionati dei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto per Nintendo Switch, del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, di Pokémon GO e, per la prima volta in assoluto in un Campionato Internazionale, anche di Pokémon UNITE.

Le tre giornate di competizione verranno trasmesse in streaming sul canale Twitch Cydonia_Chiara dal creator Cydonia che, con il supporto di Nintendo, seguirà con il commento tecnico in lingua italiana e in tempo reale le entusiasmanti sfide, permettendo ai tanti appassionati nostrani di vivere i Campionati Internazionali Europei in prima persona a partire dalle ore 9.00 di ciascuna giornata.

Oltre ai numerosi premi in denaro, durante i Campionati Internazionali verranno messi in palio un gran numero di Championship Point, punti indispensabili per la qualificazione ai Campionati Mondiali di Yokohama. Con ben 500 punti assegnati al primo classificato, questo torneo rappresenta un’occasione irrinunciabile per tutti gli allenatori del nostro continente che ambiscono a ottenere il punteggio necessario per classificarsi fra i migliori sedici giocatori europei e volare direttamente al cosiddeto “Giorno 2” in Giappone. La tappa in Europa sarà seguita da uno speciale evento tutto italiano che permetterà di ottenere ulteriori punti e che avrà luogo il 3 e il 4 giugno 2023 a Torino, presso il Padiglione 1 del polo fieristico Lingotto Fiere in occasione del Pokémon Special 2023.

La classifica generale si avvicina alla sua definizione e gli esiti delle prossime competizioni saranno decisivi: le scorse edizioni del torneo internazionale Play! Pokémon hanno già visto sul podio degli allenatori italiani: Simone Sanvito nel 2018, Flavio del Pidio nel 2019 e Marco Silva nel 2022 hanno infatti reso l’Italia uno dei paesi favoriti insieme alla Spagna, affiancate da Francia e Stati Uniti, che si sono distinti durante i Campionati Internazionali dell’Oceania 2023. Con Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, però, a differenza dell’evento di febbraio e fino alla fine di giugno, parallelamente ai Pokémon tradizionali e ai Pokémon Paradosso sarà possibile sfruttare le abilità dei Pokémon Disgrazia: un quartetto di creature leggendarie in grado di influenzare le statistiche dei Pokémon in campo e di cambiare inaspettatamente le sorti della partita.

