Pixel 7 Pro in offerta su Amazon: tuo a 780€

Il Pixel 7 Pro di Google è uno dei top di gamma Android più interessanti sul mercato. Equipaggiato con il nuovo Google Tensor 2 e con un modulo fotografico all’avanguardia, il Pixel 7 Pro è l’ideale per chi cerca il meglio che abbia da offrire il mercato degli smartphone e non è interessato a fare rinunce.

Oggi il Pixel 7 Pro di Google può essere tuo ad un prezzo decisamente interessante. Grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi, questo flagship phone può essere tuo a 780€, con un robusto sconto sul suo normale prezzo di listino.

Grazie al teleobiettivo da 5x e al nuovo obiettivo ultrawide, il Pixel 7 Pro è in grado di scattare foto e video di qualità eccezionali in qualsiasi circostanza. Inoltre, la funzione Cinematic Blur ti consente di mantenere il soggetto a fuoco e di sfocare lo sfondo per ottenere un effetto cinematografico.Tra le altre caratteristiche di questo smartphone, troviamo una batteria adattiva che può durare fino a 24 ore, e se si attiva la modalità di risparmio energetico estremo, la batteria può durare fino a 72 ore.

Grazie al chip di sicurezza Titan M2 e ai vari livelli di sicurezza offerti dal sistema operativo Android 12, il Pixel 7 Pro protegge le tue informazioni personali in modo efficace e affidabile — con uno standard estremamente superiore a quello di molti altri competitor.

Ma probabilmente il vantaggio più grande offerto dal Pixel è, banalmente, il fatto di essere prodotto da Google. Significa che sarai il primo a ricevere tutti i più importanti aggiornamenti di Android – incluse alcune funzioni esclusive – grazie ai frequenti Feature Drop. Vi basti sapere che gli utenti Pixel sono stati i primi a poter accedere alla prima Beta di Android 14. Tra le altre cose, con l’acquisto di un Pixel 7 Pro riceverai completamente in omaggio l’accesso alla VPN di Google One.

Il Pixel 7 Pro di Google è uno smartphone avanzato e innovativo che offre una serie di funzionalità di alta qualità, dalla fotocamera alle prestazioni, alla sicurezza e alla traduzione dal vivo. Noi te ne consigliamo vivacemente l’acquisto, a maggior ragione a questo prezzo: non farti scappare questa offerta.