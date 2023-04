Mega Man Battle Network Legacy Collection: trailer di lancio della collection Capcom

Preparate i vostri NetNavi e unitevi a Mega Man per salvare la Net Society nella raccolta antologica Mega Man Battle Network Legacy Collection, in arrivo oggi su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (tramite Steam). La collezione, divisa in due capitoli (ma disponibile anche in un bundle che include due skin aggiuntive per il PET screen e brani musicali da ascoltare nel Music Player), ha ora un trailer di lancio denominato “Mega Cut Trailer”.

In questa nuova raccolta i giocatori potranno provare tutti i dieci titoli della serie Mega Man Battle Network, completi di Battle Chip precedentemente esclusivi e con in più le tanto attese NetBattle multigiocatore. Oltre a provare questi amati titoli di Mega Man online con altri operatori NetNavi, i giocatori che effettuano il preordine potranno godere dei seguenti contenuti aggiuntivi esclusivi: il MegaMan.EXE PET nella schermata di avvio personalizzabile con due nuovissime skin: Hub Style per Volume 1 e Dark MegaMan per Volume 2. Inoltre, quattro nuovi arrangiamenti musicali speciali e originali della serie Mega Man Battle Network che saranno disponibili nel Music Player come parte del pacchetto bonus pre-ordine.

Mega Man Battle Network Legacy Collection trasmetterà altre nuove funzionalità di cui i giocatori potranno godere, tra cui un filtro ad alta risoluzione opzionale, un Megaman.EXE PET 3D interattivo sulla schermata di avvio, più di 1.000 artwork e 188 diversi brani musicali da ascoltare!

Sinossi:

Unisciti a MegaMan.EXE e ai NetNavi per salvare il mondo interconnesso della Net Society! Con le funzionalità online della collection, i giocatori possono utilizzare i codici stanza per immergersi in battaglie private con gli amici, partecipare a battaglie casuali con altri online o lottare per la nobiltà di Netbattler nei match classificati! I NetBattler alla ricerca di un vero e proprio mix possono anche scegliere tra diverse regole di battaglia, come scommettere Battle Chip nelle Real Thing battle, testare le Triple Battles introdotte in Mega Man Battle Network 3 o le Version Battle di ritorno da Mega Man Battle Network 4. I giocatori alla ricerca di specifici Battle Chip possono scambiarli con amici e altri Netbattler in tutto il mondo. Oltre a scambiare Battle Chip raccolti dalla serie, i giocatori possono scambiare gli stili MegaMan.EXE per personalizzare il proprio aspetto e anche scambiare i programmi di personalizzazione di Navi per rendere MegaMan.EXE ancora più forte. I giocatori possono persino scaricare Battle Chip rari che in precedenza erano disponibili principalmente durante gli eventi promozionali in Giappone! È possibile accedere a quindici Battle Chip scaricabili tramite lo schermo di MegaMan in ogni gioco.

