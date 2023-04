La prima Ferrari 100% elettrica uscirà nel 2025

Durante l’ultima riunione con gli azionisti, il N.1 di Ferrari, John Elkann, ha parlato del futuro del Cavallino di Maranello, dedicando ampio spazio alla strategia di elettrificazione del brand. «Nel 2022 abbiamo raggiunto nuovi record in termini di consegne, ricavi e redditività», ha dichiarato Elkann. «I conti hanno raggiunto e superato la nostra guidance. Il 2022 rappresenta una solida base di partenza per il nostro nuovo piano e siamo pronti per il 2023».

Durante la riunione, Elkann ha annunciato che la prima Ferrari completamente elettrica farà il suo debutto nel 2025, a due anni da oggi.

L’ulteriore sviluppo dell’elettrificazione delle nostre auto rappresenta per noi una grande opportunità per il futuro. Abbiamo iniziato il nostro viaggio di elettrificazione in Formula 1 quattordici anni fa, nel 2009, e ciò che abbiamo imparato in pista è stato adottato per la prima volta nelle nostre auto sportive nel 2013. Da lì, abbiamo ulteriormente sviluppato la nostra tecnologia ibrida e la nostra offerta e negli ultimi 4 anni abbiamo lanciato 4 modelli ibridi, ognuno dei quali ha riscosso un incredibile successo di mercato. Da questa eredità sportiva e dalle ampie capacità tecniche, stiamo costruendo la nostra prima Ferrari completamente elettrica, una pietra miliare della nostra storia che sarà svelata nel 2025

ha detto.

Ma Ferrari non prevede di dire addio all’endotermico, non nell’immediato quantomeno. «Crediamo che il motore termico abbia ancora molto da offrire e, grazie alla maggiore efficienza energetica e agli e-fuel, con i nostri partner svilupperemo soluzioni che contribuiranno significativamente alla riduzione delle emissioni di CO2», ha concluso il CEO di Ferrari.