La Fantastica Signora Maisel 5: da oggi su Prime Video, clip e video recap

Debutta oggi, con ben tre episodi, la stagione conclusiva di uno serial più amati proposti da Prime Video: La Fantastica Signora Maisel, giunto ora alla quinta stagione. Ecco dunque alcuni contenuti video rilasciati per pubblicizzare questo debutto: una clip tratta dal primo episodio e due clip di recap. La prima riassume la scorsa stagione in meno di quindici minuti, la seconda è un montaggio di scene topiche.

Midge Maisel, dopo essersi fatta terra bruciata intorno a sé fino ad essere addirittura esclusa dal tour, ha tenuto duro per tutta la quarta stagione, al fine di ricostruire carriera e reputazione. Gli ultimi momenti della precedente stagione avevano visto Midge lasciare il Carnegie Hall rinfrancata, ora pronta ad affrontare qualsiasi tempesta di neve le venisse incontro. Dopo un’epifania di fronte al cartellone innevato del The Gordon Ford Show, Midge è pronta a lottare per la sua ascesa alla fama – munita solo della sua lingua brillante e affilata e con niente da perdere. Nella quinta e ultima stagione, Midge si trova più vicina che mai al successo che aveva sognato… per poi scoprire che in realtà “più vicina che mai” significa che è ancora molto lontana.

La pluripremiata serie La Fantastica Signora Maisel ha vinto, tra le altre cose, venti Primetime Emmy Award nella categoria Outstanding Comedy Series; sei Critics Choice Award; quattro Screen Actors Guild Award; tre Golden Globe Award e molti altri riconoscimenti di peso nel mondo della serialità. La Fantastica Signora Maisel (in originale, The Marvelous Mrs. Maisel), realizzata dai creatori Amy Sherman-Palladino e dall’executive producer Daniel Palladino, è scritta e diretta da Sherman-Palladino e Palladino e vede nel cast l’attrice premiata agli Emmy Rachel Brosnahan, il quattro volte vincitore degli Emmy Tony Shalhoub, Alex Borstein, vincitrice di tre Emmy Award, l’attrice nominata agli Emmy Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron, il vincitore di un SAG Award Reid Scott, Alfie Fuller e Jason Ralph.

