Gli scheletri di pipistrello di 52 milioni di anni

I due più antichi scheletri fossili di pipistrelli, rinvenuti nel Wyoming sudoccidentale e risalenti ad almeno 52 milioni di anni fa, stanno fornendo molte informazioni sulla prima evoluzione di questi mammiferi volanti, oggi rappresentati da oltre 1.400 specie. I fossili, descritti in un nuovo studio, appartengono a una specie finora sconosciuta chiamata Icaronycteris gunnelli, strettamente imparentata con altre due specie conosciute da fossili leggermente più giovani provenienti dalla stessa area, che durante l’Eocene era un ecosistema umido e subtropicale incentrato su un lago d’acqua dolce.

“Questo pipistrello non era molto diverso dai pipistrelli insettivori che volano oggi”, ha dichiarato il paleontologo Tim Rietbergen del Naturalis Biodiversity Center nei Paesi Bassi, autore principale dello studio pubblicato su PLOS ONE. Se ripiegasse le ali accanto al corpo, entrerebbe facilmente in una mano. Le sue ali erano relativamente corte e larghe, riflettendo uno stile di volo più svolazzante. La dentatura mostra chiaramente che si trattava di un pipistrello mangiatore di insetti. Molto probabilmente era anche un pipistrello ecolocalizzatore”, ha aggiunto Rietbergen. L’ecolocalizzazione è una forma di sonar comune nei pipistrelli, utilizzata per navigare e cacciare. I suoi denti possedevano cuspidi e creste affilate per tagliare l’esoscheletro degli insetti e mancavano di superfici di schiacciamento arrotondate utili per mangiare la frutta. Ciò che è notevole di questi due fossili – uno scoperto nel 2017 e l’altro originariamente scavato nel 1994 e solo ora riconosciuto come una nuova specie – è il fatto che dimostrano che all’inizio della loro storia possedevano già molti tratti presenti nelle specie moderne. “I pipistrelli hanno sempre avuto un aspetto piuttosto simile a quello dei pipistrelli da quando sono apparsi per la prima volta come scheletri completi nella documentazione fossile. Non abbiamo nulla che si possa definire ‘mezzo pipistrello’ – o, in altre parole, non abbiamo nessun buon fossile di transizione”, ha detto Matt Jones, paleontologo dell’Arizona State University e coautore dello studio. “Icaronycteris gunnelli è solo leggermente diverso dai pipistrelli moderni: ha zampe più lunghe e le ossa di quelle anteriori sono di lunghezza diversa. La cosa più notevole è che ha conservato un artiglio sul dito indice”. Alcune altre specie fossili di questo periodo hanno ancora l’artiglio, ma la maggior parte dei pipistrelli viventi lo ha perso”, ha aggiunto Jones. Questa specie era strettamente imparentata con altre due specie di pipistrelli i cui fossili sono stati precedentemente trovati nello stesso luogo – Icaronycteris index e Onychonycteris finneyi. Questo indica che c’era una maggiore diversità di specie all’inizio della storia dei pipistrelli che in precedenza apprezzato.

I più antichi scheletri di pipistrelli

Gli unici fossili di pipistrelli più vecchi sono denti isolati e frammenti di mascella provenienti da luoghi come il Portogallo e la Cina, risalenti a circa 55-56 milioni di anni fa. Questi due recentemente ritrovati rappresentano resti sia molto completi che ben conservati.

Il fatto che questi esemplari di scheletro più antichi e conosciuti siano chiaramente pipistrelli completamente formati suggerisce che i primi pipistrelli sorsero milioni di anni prima. “Probabilmente si sono evoluti durante l’epoca Paleocene, l’intervallo di 10 milioni di anni tra la fine dell’era Mesozoica e l’epoca Eocene,” Jones ha detto, descrivendo un momento di incredibile sperimentazione evolutiva come i mammiferi sono diventati gli animali terrestri dominanti in seguito all’impatto degli asteroidi che ha condannato i dinosauri 66 milioni di anni fa. Solo altri due gruppi di vertebrati hanno raggiunto il volo aereo – i rettili volanti, chiamati pterosauri e uccelli, che appaiono entrambi molto prima dei pipistrelli.