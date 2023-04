Epidemia di difterite – aggiornamenti dall’Europa, Regno Unito, Germania, Austria

La dott.ssa Helena Seth-Smith (Università di Zurigo), il dott. Sylvain Brisse (Institut Pasteur – Parigi (Francia) e i collaboratori di tutta Europa, compresi i Centri europei per il controllo e la prevenzione delle malattie (ECDC), hanno valutato i casi di difterite nei migranti arrivati in 10 Paesi europei: Svizzera (52 casi), Germania (118), Regno Unito (59), Austria (69), Francia (30), Belgio (21), Norvegia (8), Paesi Bassi (5), Italia (3) e Spagna (1). In un abstract presentato alla Conferenza “European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (tenutasi a Copenhagen, dal 15 al 18 Aprile, viene illustrato l’andamento della malattia nel 202, le cause e gli effetti. Questi dati nascono da un numero crescente di casi di Corynebacterium diphtheriae che sono stati osservati in Europa nella seconda metà del 2022, soprattutto tra i migranti. L’ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) ha pubblicato una valutazione rapida del rischio questo evento in ottobre. La maggior parte dei casi segnalati erano solo di difterite cutanea, ma sono stati descritti anche casi come “respiratori e cutanei”. L’ obiettivo del Centro è stato quello di indagare la parentela tra i responsabili di questa epidemia a livello genomico.

Metodi

Sono stati prelevati campioni di tamponi da ferite e rinofaringei da pazienti e persone che hanno avuto contatti con gli infetti, prevalentemente migranti nei centri di accoglienza in Europa. Sono stati aggiunti casi isolati sporadici non correlati, senza alcun legame noto con la popolazione migrante sono stati aggiunti come contesto. Gli infetti sono stati sottoposti a sequenziamento dell’intero genoma.

UK

L’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA) ha pubblicato due abstract e poster contenenti tutte le informazioni rilevanti sull’epidemia. Le misure adottate dalle autorità sanitarie del Regno Unito comprendono la raccomandazione di somministrare in massa la profilassi antibiotica e la vaccinazione nei centri di prima accoglienza e in altre strutture ricettive per gli arrivi recenti. I dati preliminari dell’UKHSA al 18 gennaio 2023 stimano che circa il 40% e l’88% degli arrivi idonei abbia ricevuto rispettivamente la profilassi antibiotica e la vaccinazione.

Germania

In Germania, gli esperti continuano a seguire un’epidemia di difterite importata, iniziata nell’estate del 2022, che a marzo 2023 ha colpito 169 migranti arrivati in Germania, per lo più dall’Afghanistan e dalla Siria. Questo nonostante l’incidenza della difterite e la copertura vaccinale in Afghanistan e Siria siano rimaste per lo più invariate negli ultimi anni. Il sequenziamento dell’intero genoma e l’analisi filogenetica presso il Laboratorio nazionale ausiliario per la difterite (Oberschleissheim, Germania) e l’analisi delle rotte migratorie presso l’Istituto Robert Koch di Berlino, Germania, suggeriscono che i migranti colpiti non hanno acquisito il Corynebacterium diphtheriae tossigenico né nel loro Paese d’origine né in Germania, ma nel mezzo della migrazione – principalmente lungo la rotta balcanica che comprende, tra gli altri Paesi, l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, la Macedonia settentrionale, la Romania, la Serbia e la Slovenia. Franziska Badenschier, del Dipartimento di epidemiologia delle malattie infettive dell’Istituto Robert Koch, e i suoi colleghi sono stati in grado di individuare l’epidemia entro sei settimane dalla segnalazione dei primi casi. È stato quindi chiaro che l’epidemia in Germania faceva parte di un’epidemia internazionale in Europa. Badenschier spiega anche che inizialmente si pensava che alcuni casi fossero di vaiolo, ma i test hanno scartato questa ipotesi e confermato che si trattava di difterite. Lei e i suoi colleghi concludono che, per una diagnosi migliore e più tempestiva della difterite, i medici, i microbiologi e le istituzioni che lavorano con i migranti devono aumentare la consapevolezza e intensificare la raccolta di campioni dalle ferite con successive diagnosi di laboratorio. Poiché l’epidemia è in corso e le sue fonti non sono ancora state identificate, Badenschier e i suoi coautori suggeriscono di effettuare una ricerca attiva dei casi e di individuare l’epidemia nei Paesi lungo la rotta balcanica.

Austria

Uno studio sulla popolazione mostra che un terzo delle persone non è adeguatamente protetto contro la difterite Test su campioni di sangue di circa 16.000 persone in Austria dimostrano che un terzo della popolazione non ha un’immunità sufficiente contro la difterite. La ricerca, presentata al Congresso Europeo di Microbiologia Clinica e Malattie Infettive. L’Austria ha riportato 62 casi di difterite nel 2022. Gli autori, preoccupati per la possibile trasmissione di questa malattia alla popolazione generale, hanno voluto stimare il livello di immunità (sieroprotezione) contro la difterite tra le persone che vivono in Austria. Hanno dunque analizzato le concentrazioni di anticorpi contro il tossoide difterico di tutti gli individui che hanno richiesto un test anticorpale volontario presso il laboratorio di riferimento austriaco dell’Istituto di profilassi specifica e medicina tropicale (ISPTM) dell’Università di Medicina di Vienna tra il 1° marzo 2010 e il 31 gennaio 2022. Le persone che richiedono questo tipo di test lo fanno di solito per controllare la loro immunità e vedere se hanno bisogno di un richiamo per mantenere la protezione. In totale, gli autori hanno incluso i risultati della concentrazione di anticorpi specifici per la difterite (DT) di 15 852 persone e di queste 12 539 hanno richiesto anche la determinazione degli anticorpi specifici per il tetano (TT). Se si considerano tre gruppi di età distinti, i risultati hanno mostrato che gli individui di età pari o superiore a 60 anni avevano le concentrazioni di anticorpi più basse rispetto a quelli di età inferiore a 15 anni e a quelli di età compresa tra 15 e 60 anni. Anche i soggetti di età inferiore ai 15 anni avevano una protezione inferiore rispetto a quelli di età compresa tra i 15 e i 60 anni. I partecipanti di età superiore ai 60 anni avevano la più alta percentuale di individui non protetti (4,8%) e non sufficientemente protetti (40,7%). Complessivamente, il 33% degli individui non era sieroprotetto contro la difterite. Gli autori concludono che è necessario aumentare con urgenza la consapevolezza di una regolare vaccinazione di richiamo con vaccini combinati (inclusi difterite, tetano e pertosse), come raccomandato ogni 10 anni (5 anni nei soggetti di età superiore ai 60 anni), secondo il Piano nazionale di immunizzazione austriaco. Il fatto che i livelli di anticorpi e la sieroprotezione contro il tetano siano generalmente più elevati e duraturi, illustra la necessità di reintrodurre i vaccini monovalenti contro la difterite per la vaccinazione di recupero della difterite. Inoltre, l’uso di dosi più elevate di vaccino antidifterico – come quelle utilizzate per l’immunizzazione primaria – per le vaccinazioni di richiamo degli adulti, potrebbe essere un’opzione per colmare le lacune nella sieroprotezione antidifterica.

Per quanto riguarda la situazione europea generale, gli esperti asseriscono che l’aumento del numero di casi di C. diphtheriae tra i migranti nella seconda metà del 2022 è motivo di preoccupazione, in particolare considerando la presenza di geni che codificano la resistenza antimicrobica, che minacciano l’efficacia dei trattamenti di prima linea (penicillina ed eritromicina). L’amoxicillina è rimasta attiva contro tutti i ceppi. Si tratta di un focolaio multiclonale con evidente trasmissione tra persone migranti. La stretta parentela all’interno dei cluster suggerisce recenti trasmissioni, forse avvenute durante i viaggi e all’interno di strutture per migranti. L’origine prossimale di questo evento rimane da determinare ma potrebbe essere legata alla mancanza di un’adeguata copertura vaccinale in Paesi con sistemi sanitari pubblici disturbati. Non è stata osservata alcuna trasmissione in avanti nella popolazione dell’UE e i nuovi casi hanno ampiamente cessato di essere segnalati nel 2023. Per ridurre l’ulteriore trasmissione, raccomandano di sensibilizzare i migranti, i medici e il personale competente; attuare protocolli di vaccinazione accurati; screening tempestivo dei soggetti a rischio; diagnosi rapida dei soggetti sintomatici, la conferma di laboratorio dei casi da parte di centri di riferimento nazionali o internazionali e l’ulteriore monitoraggio di questa

monitoraggio della situazione utilizzando approcci di tipizzazione molecolare e genomica per identificare ogni potenziale evento di ricaduta.