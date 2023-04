Ubisioft+ è in arrivo su Xbox? Il servizio è comparso sullo store di Microsoft

A quanto pare, Ubisoft+ sta davvero per sbarcare su Xbox Series X/S e Xbox One. Il servizio è stato avvistato in queste ore nello store di Microsoft.

A quanto pare, l’arrivo di Ubisoft+ su console Xbox sembrerebbe essere ormai imminente. Il servizio, infatti, è apparso in queste ore sullo store di Microsoft. Ma non solo: nel negozio digitale di Ubisoft è apparso anche un banner che pubblicizza l’abbonamento su console Xbox.

In verità, ormai è da un bel po’ che si parla della possibilità del lancio del servizio della compagnia francese su console Xbox Series X/S e Xbox One: qualche giorno fa anche il giornalista Jez Corden era tornato a parlarne, confermando semplicemente che il lancio del servizio sarebbe stato imminente. Ebbene, sembra proprio che ormai ci siamo. L’annuncio, infatti, potrebbe avvenire già nella giornata di oggi o comunque in questi giorni, dati gli avvistamenti delle ultime ore.

Ubisoft+ on Xbox is likely imminent. — Jez (@JezCorden) April 6, 2023

Ricordiamo che Ubisoft+ è un servizio che consente agli utenti di giocare a centinaia di titoli Ubisoft, nonché di accedere a DLC legati alle edizioni speciali e ai bonus preordine al costo di 14,99€ al mese per l’abbonamento. Attualmente il servizio è disponibile solo su PC e Amazon Luna.

Resta al momento da capire se il servizio sarà incluso nell’abbonamento a Game Pass Ultimate con un costo aggiuntivo o se verrà reso disponibile come abbonamento a parte. Fortunatamente, non manca molto per scoprirlo.