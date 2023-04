Piante aromatiche: ecco quali coltivare sul balcone

Le piante aromatiche sono un tesoro per la cucina, ma anche per il balcone. Hanno bisogno di poco spazio e sono facili da coltivare, quindi perché non dedicare un angolo del tuo balcone a questi preziosi alleati culinari? Coltivare le piante aromatiche sul balcone è facile e gratificante. Basta un po’ di acqua, sole e un contenitore adeguato per avere sempre a disposizione le erbe aromatiche che preferisci.

Ecco le migliori piante aromatiche da coltivare sul tuo balcone.