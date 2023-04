Minorenni sui social? Solo con l’autorizzazione dei genitori. Succede in Arkansas

L’Arkansas è diventato il secondo stato a promulgare una legge che richiede ai social media di verificare l’età dei propri utenti. La governatrice Sarah Huckabee Sanders ha firmato la “Social Media Safety Act”, che obbliga le società a verificare l’età degli utenti di età inferiore ai 18 anni e a ottenere il consenso dei genitori prima che i minori creino nuovi account.

Gli utenti minorenni dovranno verificare la loro età, inoltre potranno iscriversi ai social network esclusivamente dopo aver presentato l’autorizzazione dei loro genitori.

L’Utah ha recentemente adottato misure simili, che impongono anche regole rigide su come le piattaforme di social media debbano gestire gli account dei loro utenti più giovani, inclusa l’esigenza di verificare l’età e predisporre strumenti di parental control.

Il tema è sempre più sentito negli Stati Uniti. Almeno altri tre stati stanno attualmente considerando proposte simili. Ma non tutti sono d’accordo. Mentre alcuni legislatori per anni hanno chiesto maggiore protezione per i teenager sui social media, i sostenitori della privacy e dei diritti civili contestano le misure approvate dall’Arkansas e dallo Utah, sostenendo che l’obbligo dell’autorizzazione dei genitori violi il diritto alla libertà di parola e alla privacy dei minorenni.