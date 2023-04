Game of Thrones: in produzione uno spin-off sul Cavaliere dei Sette Regni

La nottata ha portato dagli Stati Uniti diverse novità importanti che riguardano le produzioni Warner Bros., e, soprattutto, la piattaforma Max, che da fine maggio andrà a sostituire HBO Max: tra queste possiamo segnalare anche una serie TV spin-off di Game of Thrones, che metterà al centro il Cavaliere dei Sette Regni.

Il Cavaliere dei Sette Regni è il libro di George R.R. Martin che racconta del Cavaliere Errante Ser Duncan e del suo scudiero Egg, che sarebbe divenuto successivamente Aegon V Targaryen. Le vicende sono ambientate novant’anni prima degli eventi Game of Thrones. George R.R. Martin sarà sceneggiatore e produttore esecutivo del progetto, affiancato da Ira Parker, e da Ryan Condal e Vince Gerardis come produttori.

Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, è stata così descritta: