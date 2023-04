Elicotteri senza pilota: gli Stati Uniti scelgono Alpha Unmanned Systems

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha affidato al System Integrator Rapid Expeditionary Concepts un contratto principale per l’acquisto di sistemi di elicotteri senza pilota Alpha 900 prodotti dalla Alpha Unmanned Systems, SL per l’integrazione, il test, la valutazione e la distribuzione. Il Prime, fornitore di soluzioni end-to-end per il comando, il controllo, le comunicazioni, i computer, la cyber, l’intelligence, la sorveglianza e il riconoscimento (C5ISR), superviserà l’integrazione di un sensore elettro ottico specializzato per l’uso nelle operazioni di contrasto al sistema di aeromobili senza pilota (CUAS). Insieme alla soluzione completamente integrata, The Prime e Alpha offriranno supporto alla distribuzione e alla formazione per l’Alpha 900 in una valutazione operativa congiunta svolta dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti nei prossimi due anni.

Con un’attenzione particolare all’integrazione di carichi utile e sensori avanzati a bordo di piattaforme pilotate e senza pilota, il Prime possiede una notevole esperienza nell’adattamento della tecnologia commerciale disponibile (COTS) per i clienti nei settori della difesa, dell’energia e delle operazioni speciali. Il Prime sfrutta la sua esperienza per trasformare i requisiti operativi forniti dall’utente finale in soluzioni tecniche, superando i requisiti del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per creare una soluzione CUAS utilizzando l’Alpha 900.