Dieta di aprile: ecco alcuni consigli

Con l’arrivo di aprile, ci avviciniamo sempre di più alla tanto attesa stagione estiva, ma le giornate fredde e piovose ci ricordano che non siamo ancora pronti per abbandonare i piatti caldi. Per questo motivo, è importante trovare un equilibrio tra pietanze confortanti e piatti leggeri a base di legumi e verdure.

In questo senso, tre ingredienti light spiccano tra tutti: gli asparagi, le fave fresche e le patate novelle. Gli asparagi, oltre ad essere ricchi di vitamine e antiossidanti, sono anche sazianti e aiutano a combattere la ritenzione idrica. Possono essere consumati crudi in insalata oppure cotti al vapore, mantenendo comunque la loro croccantezza. Le fave fresche, invece, sono poco caloriche grazie alla loro alta percentuale d’acqua e sono ricche di fibre, che aiutano a sentirsi sazi per più tempo. Possono essere utilizzate in molti piatti, sia come contorno che come ingrediente principale di primi e secondi piatti.

Infine, le patate novelle rappresentano un’alternativa più leggera alle classiche patate. Hanno un indice glicemico inferiore e sono meno caloriche, ma al tempo stesso ricche di vitamine e sali minerali. Mangiarle con la buccia, infatti, aumenta l’apporto di fibre e rende il piatto ancora più sano.

Mescolare questi ingredienti leggeri con pietanze più caloriche è quindi un modo per acclimatarsi gradualmente alla dieta estiva, rispettando le esigenze del nostro organismo e mantenendo la linea. Lasciamo quindi le zuppe fredde e le capresi per più avanti e approfittiamo degli asparagi, delle fave fresche e delle patate novelle per creare piatti gustosi e salutari.