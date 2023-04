Cranio più piccolo e maggiori possibilità: il successo dell’evoluzione dei mammiferi

In molti gruppi di vertebrati, come pesci e rettili, il cranio e la mascella inferiore degli animali dotati di spina dorsale sono composti da numerose ossa. Questo accadeva anche nei primi antenati dei mammiferi moderni, oltre 300 milioni di anni fa. Tuttavia, nel corso dell’evoluzione, il numero di ossa del cranio si è progressivamente ridotto nei primi mammiferi intorno a 150-100 milioni di anni fa. Pubblicando i risultati su Communications Biology, un team internazionale di paleontologi mostra come, utilizzando simulazioni al computer e analisi dello stress, sono riusciti a capire meglio lo scopo di questa semplificazione del cranio. La ricerca dimostra che la riduzione del numero di ossa del cranio non ha portato a forze di morso più elevate o a una maggiore resistenza del cranio, come ipotizzato per molti decenni. Al contrario, il team ha scoperto che la forma del cranio di questi primi mammiferi reindirizzava le sollecitazioni durante l’alimentazione in modo più efficiente. L’autore principale, il dottor Stephan Lautenschlager, docente di paleobiologia all’Università di Birmingham, ha commentato:

“La riduzione del numero di ossa ha portato a una ridistribuzione delle sollecitazioni nel cranio dei primi mammiferi. Lo stress è stato reindirizzato dalla parte del cranio che ospita il cervello ai margini del cranio durante l’alimentazione, il che potrebbe aver permesso un aumento delle dimensioni del cervello stesso. I cambiamenti nella struttura del cranio, combinati con la riduzione delle dimensioni dei mammiferi, sono collegati al passaggio al consumo di insetti, consentendo la successiva diversificazione dei mammiferi che ha portato allo sviluppo dell’ampia gamma di creature che vediamo oggi”.

Lo studio ha inoltre dimostrato che, oltre alla riduzione delle ossa del cranio, i primi mammiferi sono diventati molto più piccoli, alcuni dei quali avevano una lunghezza del cranio di soli 10-12 mm. Questa miniaturizzazione ha limitato notevolmente le fonti di cibo disponibili e i primi mammiferi si sono adattati a nutrirsi principalmente di insetti. Questa combinazione di dimensioni ridotte, numero ridotto di ossa del cranio e alimentazione con nuove fonti di cibo, come gli insetti, ha permesso agli antenati dei mammiferi moderni di prosperare all’ombra dei dinosauri. Tuttavia, solo quando i dinosauri si estinsero alla fine del Cretaceo, circa 66 milioni di anni fa, i mammiferi ebbero la possibilità di diversificarsi ulteriormente e di raggiungere l’ampia gamma di dimensioni corporee che conosciamo oggi.