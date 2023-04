ChatGPT sa prevedere l’andamento del mercato azionario?

Un docente universitario sostiene di aver condotto alcuni esperimenti su ChatGPT per comprendere se l’IA fosse in grado di prevedere l’andamento del mercato azionario sulla base delle agenzie stampa e dei titoli degli articoli usciti sui quotidiani. L’esperimento ha dato alcuni risultati incoraggianti.

Alejandro Lopez-Lira, professore di finanza presso l’Università della Florida, sostiene che i grandi modelli linguistici possono essere utili per prevedere i prezzi delle azioni. Ha utilizzato ChatGPT per analizzare i titoli delle notizie per capire se sono buone o cattive per un’azione, e ha scoperto che ChatGPT effettivamente tende a prevedere – seppur non perfettamente – come si muoverà una determinata azione il giorno successivo.

Non è una notizia da poco. ChatGPT, a scanso di equivoci, non nasce affatto con questo scopo ed è tutto fuorché uno strumento perfetto per facilitare le operazioni di trading. Tanto per iniziare, il chatbot di OpenAI non se la cava granché bene con i numeri e con le operazioni matematiche. Tuttavia, questa tendenza – appena esplorata – scoperta da Lopez-Lira potrebbe avere effetti molto più importanti nel corso dei prossimi anni. Un domani, con l’arrivo di modelli più avanzati, le IA potrebbero mettere a rischio numerosi posti di lavoro nell’alta finanza. Già lo scorso 26 marzo, Goldman-Sachs aveva pubblicato un lungo rapporto, riferendo che secondo le sue stime circa il 35% dei lavori nella finanza sono a rischio di automazione.