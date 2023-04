Abbiamo tutti bisogno di un fine settimana di tre giorni, lo dice la scienza

Valutando i cambiamenti nei movimenti quotidiani prima, durante e dopo le vacanze, i ricercatori hanno scoperto che le persone mostrano comportamenti più attivi e salutari quando sono in vacanza, anche quando hanno una pausa di soli tre giorni. Questi risultati arrivano da una ricerca australiana. Durante il periodo dello studio, durato 13 mesi, le persone hanno generalmente trascorso in media due o tre vacanze, ciascuna delle quali di circa 12 giorni. Il tipo di vacanza più comune è stato “attività ricreative all’aperto” (35%), seguito da “eventi familiari/sociali” (31%), “riposo e relax” (17%) e “attività non ricreative”, come la cura degli altri o la ristrutturazione della casa (17%).

In particolare, è emerso che in vacanza le persone: svolgevano il 13% in più di attività fisica moderata-vigorosa (MVPA) ogni giorno (o cinque minuti in più al giorno), erano meno sedentarie del 5% ogni giorno (o 29 minuti in meno al giorno), dormivano il quattro per cento in più al giorno (o 21 minuti in più al giorno).

Il dottor Ty Ferguson, ricercatore dell’UniSA, afferma che la ricerca indica che le persone mostrano comportamenti più sani quando sono in vacanza. “Quando le persone vanno in vacanza, cambiano le loro responsabilità quotidiane perché non sono vincolate al loro normale programma”, afferma il dottor Ferguson. “In questo studio abbiamo scoperto che i modelli di movimento cambiano in meglio quando si è in vacanza, con un aumento dell’attività fisica e una diminuzione dei comportamenti sedentari. Abbiamo anche scoperto che le persone hanno guadagnato 21 minuti di sonno in più ogni giorno di vacanza, il che può avere una serie di effetti positivi sulla nostra salute fisica e mentale. Ad esempio, dormire a sufficienza può contribuire a migliorare l’umore, le funzioni cognitive e la produttività. Può anche contribuire a ridurre il rischio di sviluppare una serie di condizioni di salute, come obesità, diabete, malattie cardiovascolari e depressione. È interessante notare che l’entità di questi cambiamenti è aumentata di pari passo con la durata delle vacanze: più lunghe sono le vacanze, migliori sono i benefici per la salute”. Lo studio ha utilizzato i dati dello studio Annual rhythms in adults’ lifestyle and health (ARIA) in cui 308 adulti (età media 40,4 anni) hanno indossato fitness tracker 24 ore al giorno per 13 mesi. I dati sul comportamento del movimento minuto per minuto e sono stati aggregati in totali giornalieri per confrontare i comportamenti di movimento prima delle vacanze, durante le vacanze e dopo le vacanze. La professoressa Carol Maher, ricercatrice senior dell’UniSA, afferma che lo studio offre sostegno al crescente movimento per una settimana lavorativa di quattro giorni. “Una settimana lavorativa più breve viene sperimentata dalle aziende di tutto il mondo. Non sorprende che i dipendenti abbiano riportato meno stress, burnout e stanchezza, oltre a una migliore salute mentale e a un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata”, afferma la professoressa Maher. “Questo studio fornisce la prova empirica che le persone hanno uno stile di vita più sano quando fanno una breve pausa, come un fine settimana di tre giorni. Questo aumento dell’attività fisica e del sonno dovrebbe avere effetti positivi sulla salute fisica e mentale, contribuendo ai benefici osservati con una settimana lavorativa di quattro giorni. È importante notare che il nostro studio ha dimostrato che, anche dopo una breve vacanza, l’aumento del sonno è rimasto elevato per due settimane, dimostrando che i benefici per la salute di una pausa di tre giorni possono avere effetti duraturi al di là della vacanza stessa.