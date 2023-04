Uno studio genetico descrive la complessa ascendenza del popolo Swahili dell’Africa orientale

Gli autori dello studio hanno confermato di aver esaminato il DNA di 80 persone provenienti da cinque siti in Kenya e Tanzania, datati tra il 1250 e il 1800 d.C. circa. Più della metà dell’apporto genetico in molti di loro risaliva ad antenate femminili provenienti dalla costa orientale dell’Africa, mentre un contributo significativo proveniva anche dall’Asia, di cui circa il 90% da uomini provenienti dalla Persia – l’odierno Iran – e il 10% dall’India. Lo studio ha dimostrato che dopo il 1500 d.C. circa, la maggior parte del contributo genetico asiatico si è spostato verso le fonti arabe. La regione costiera swahili si estende all’incirca dalla capitale somala Mogadiscio a nord fino all’isola di Kilwa in Tanzania a sud e comprende anche parti del Kenya e del Malawi e gli arcipelaghi dell’Oceano Indiano di Zanzibar e Comore. Gli Swahili medievali di città-stato come Mombasa e Zanzibar esportavano merci dall’interno dell’Africa, tra cui avorio, oro, ebano e legno di sandalo, oltre a schiavi, verso destinazioni nell’Oceano Indiano. Furono anche tra i primi praticanti dell’Islam tra i popoli subsahariani.

“Il pregiudizio sessuale nella mescolanza afro-asiatica solleva domande sulle dinamiche sociali e sui ruoli di genere. Da un lato, abbiamo uomini persiani che si mescolano con donne africane, il che potrebbe evidenziare le disuguaglianze sociali, di solito con la popolazione femminile mista di status inferiore”, ha detto la genetista dell’Università di Harvard Esther Brielle, autrice principale dello studio pubblicato sulla rivista Nature. “Tuttavia, in questo caso, poiché le popolazioni bantu dell’Africa orientale hanno spesso tendenze più matrilineari, è probabile che le donne africane avessero maggiore autonomia nella scelta del partner per costruire una famiglia. Inoltre, è possibile che le potenti famiglie commerciali in Africa e in Asia abbiano stretto legami matrimoniali economicamente vantaggiosi”, ha aggiunto Brielle.

Rafforzare le reti commerciali

È possibile, secondo i ricercatori, che le donne africane e le loro comunità abbiano scelto di formare famiglie con principi o commercianti persiani, rafforzando le reti commerciali di mercanti africani e persiani. Lo studio ha dimostrato che le persone di origine africana e asiatica hanno iniziato a mescolarsi nella regione a partire dal 1000 d.C. circa. I risultati genetici riflettono la natura cosmopolita del popolo Swahili. La lingua swahili è di origine africana, la religione predominante, l’Islam, è stata importata dal Medio Oriente e la cucina presenta influenze indiane e mediorientali. “Le radici della lingua swahili possono essere fatte risalire a oltre 1.500 anni fa, in quanto parte della famiglia delle lingue bantu. Ciò dimostra la natura autoctona di questa società e ci fa capire che l’apporto genetico proveniente dalla Persia non faceva parte di un movimento di popolazione su larga scala”, ha dichiarato la coautrice dello studio Stephanie Wynne-Jones, docente di archeologia africana presso l’Università di York in Inghilterra. La cultura swahili raggiunse il suo apice tra il XII e il XV secolo, per poi declinare con l’arrivo dei portoghesi nel XVI secolo. La prova dell’ascendenza indiana aggiunge un nuovo sorprendente strato alla storia della costa dell’Africa orientale, ha aggiunto Brielle. Alcuni studiosi hanno dibattuto a lungo sulle origini dello swahili, anche se il popolo swahili moderno ha una storia orale che abbraccia sia le radici africane che quelle asiatiche. Per esempio, un testo basato sulla tradizione orale fa risalire la fondazione di Kilwa all’arrivo di un principe persiano. “È entusiasmante che i risultati siano coerenti con le storie orali indigene del popolo Swahili. Questi risultati mettono in evidenza i contributi africani dello Swahili senza emarginare il legame persiano-indiano”, ha dichiarato Chapurukha Kusimba, antropologo dell’Università della Florida del Sud e coautore dello studio.