The Lord of the Rings: Gollum è entrato ufficialmente in fase gold. Niente più rinvii per il gioco: l'avventura di Daedalic Entertainment arriverà il 25 maggio.

Tramite un tweet, Daedalic Entertainment e Nacon hanno annunciato che The Lord of the Rings: Gollum è entrato ufficialmente in fase gold. Ciò vuol dire che i lavori sul gioco sono terminati e che il titolo è dunque pronto per essere pubblicato.

The Lord of the Rings: Gollum™ has gone gold! The team can't wait for you to begin your journey in Middle-earth.#GollumGame pic.twitter.com/U3XEXcoN7g — The Lord of the Rings: Gollum (@GollumGame) April 12, 2023

L’annuncio di Daedalic conferma dunque che il titolo non subirà rinvii e che arriverà nei negozi, come previsto, il 25 maggio 2023. Annunciato a marzo del 2019, The Lord of the Rings: Gollum è un action adventure con una forte componente stealth che racconterà la storia del personaggio prima degli eventi dei romanzi, dal suo periodo come schiavo sotto la Torre Oscura fino alla sua permanenza con gli Elfi di Bosco Atro.

L’obiettivo del team è quello di rappresentare alcuni aspetti della vita e di uno dei personaggi più affascinanti dell’intero universo Tolkieniano con tanto di dialoghi a scelta multipla che andranno ad influenzare la personalità di Gollum. Uno degli aspetti più interessanti della produzione riguarda proprio la dualità del personaggio che avrà un ruolo attivo all’interno del gameplay: starà, infatti al giocatore decidere quale delle due parti di Gollum far prevalere, se quella più oscura o quella più razionale, seguendo dunque un sistema di scelte morali.

The Lord of the Rings: Gollum sarà disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

