SEIF: torna il festival che ha a cuore il mare

Dal 30 giugno al 2 luglio 2023 si terrà la quinta edizione del Sea Essence International Festival (SEIF) sull’Isola d’Elba. SEIF è il primo festival internazionale dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del mare e della sua essenza, ed è organizzato dalla Fondazione Acqua dell’Elba e da Acqua dell’Elba – Società Benefit. Il tema principale della manifestazione sarà ‘Transizioni’, con l’obiettivo di integrare la transizione ecologica in nuovi equilibri ambientali, economici e sociali.

La manifestazione si terrà a Marciana Marina, un antico borgo marinaro dell’Isola d’Elba, che rappresenta un punto di osservazione privilegiato del mare e delle sue tematiche. SEIF 2023 ha ottenuto il patrocinio di importanti enti e istituzioni, tra cui la Regione Toscana, Legambiente, Ispra, Asvis, Università Iulm, Accademia di Belle Arti di Brera, Comune di Portoferraio, Comune di Campo nell’Elba, Comune di Porto Azzurro, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, VisitElba, Federparchi.

La manifestazione avrà una durata di tre giorni e prevede attività educative e ludiche per i bambini, ma anche esperienze per adulti su tematiche del mare e della sua salvaguardia e valorizzazione, seminari di approfondimento e serate a tema con musica ed esibizioni. SEIF 2023 vuole essere una manifestazione poliedrica, che coinvolge le voci della storia, dell’economia, delle arti, dell’antropologia, della cultura, della politica, della musica, del cinema e della società, per approfondire riflessioni, proposte e progettualità pensate per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030.

Il programma prevede il focus sulla Transizione Ambientale il venerdì 30 giugno, sulla Transizione Economica il sabato 1 luglio e sulla Transizione Sociale la domenica 2 luglio. Saranno trattati argomenti come il ruolo del mare nei cambiamenti climatici, il valore della Blue Economy per l’Italia e per tutto il bacino Mediterraneo, e la cultura e la società legate al mare.

Inoltre, ci saranno appuntamenti preparatori tra aprile e giugno per anticipare e accompagnare i tradizionali appuntamenti del festival, che saranno occasione per raccontare le iniziative che la Fondazione Acqua dell’Elba sta portando avanti sul territorio elbano, a partire dalle novità che riguardano l’ambito istruzione con il coinvolgimento diretto delle scuole dell’isola.