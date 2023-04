Pompe di calore: successo di vendita in Italia

Il mercato delle pompe di calore in Italia e in Europa è in continua crescita, con diverse tecnologie disponibili, in base alle diverse esigenze dei consumatori.

Il mercato delle pompe di calore in Italia è in pieno boom, con oltre 502mila unità vendute nel 2022. Questo trend è stato riscontrato anche in Francia e in Germania, che insieme all’Italia hanno rappresentato quasi la metà delle vendite di pompe di calore in Europa. Secondo l’European Heat Pump Association, nel 2022 sono state vendute circa 3 milioni di unità in Europa, con un aumento del 38% rispetto all’anno precedente.

I Paesi nordici e baltici detengono la quota più elevata di unità aria-aria, mentre in Germania e Polonia le pompe di calore aria-acqua sono la tecnologia preferita. In Italia, invece, gli acquirenti preferiscono i sistemi ibridi, che combinano le pompe di calore con le caldaie a gas, rappresentando oltre il 40% delle vendite nel segmento aria-acqua.

Le pompe di calore geotermiche e ad acqua sono i modelli più efficienti e costosi, ma rappresentano meno del 10% delle vendite europee a causa della necessità di lavori di perforazione e di spazio aggiuntivo. L’aumento delle vendite di pompe di calore in Italia è stato incentivato dalla crisi energetica e dal mix fotovoltaico con pompe di calore, che ha permesso alle famiglie europee di ottenere importanti guadagni.