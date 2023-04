L’esorcista del Papa: lo spot col vero esorcismo e le foto ufficiali

Uscirà domani, nei cinema italiani, L’Esorcista del Papa, il nuovo horror sulle possessioni demoniache diretto da Julius Avery (Overlord) con il premio Oscar Russell Crowe nei panni di Padre Gabriele Amorth, il celebre sacerdote italiano che ha eseguito oltre centomila esorcismi per il Vaticano, morto nel 2016 e già protagonista del docufilm The Devil and Father Amorth di William Friedkin. Sony Pictures ha dunque rilasciato le foto ufficiali della pellicola e uno speciale spot che alterna scene del film al girato autentico di un esorcismo eseguito dal vero Padre Amorth.

Il film è stato scritto da Michael Petroni e Evan Spiliotopoulos e si ispira liberamente ai veri scritti lasciati da Padre Gabriele Amorth, capo esorcista del Vaticano. Nel cast, oltre a Russell Crowe, abbiamo anche Daniel Zovatto (Penny Dreadful: City of Angels, Man in the Dark), Alex Essoe (Doctor Sleep, Midnight Mass) e Franco Nero (Django Unchained, John Wick – Capitolo 2).

L’Esorcista del Papa racconta la storia di un sacederote esorcista, Padre Amorth, che indagando sulla terrificante possessione ai danni di un giovane, finirà per scoprire una cospirazione secolare che il Vaticano ha disperatamente cercato di tenere nascosta. L’Esorcista del Papa arriverà nei cinema dal 13 aprile, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

