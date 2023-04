Le lingue più complesse modellano in modo diverso il cervello bilingue

Il bilinguismo è un’abilità vantaggiosa in circostanze che vanno oltre la semplice capacità di comunicare con gli altri. Cambia letteralmente il cervello, inducendo una maggiore neuroplasticità e proteggendo dal declino cognitivo. Una nuova ricerca suggerisce anche che una regione cerebrale poco conosciuta si adatta in modo unico a diverse lingue scritte. In uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances, i ricercatori hanno esaminato come i bilingui elaborano le rispettive lingue in forma scritta. Hanno scoperto che una parte del cervello chiamata Visual Word Form Area (VWFA) si attiva in modo diverso per chi parla inglese-cinese rispetto a chi parla inglese-francese. Mentre la maggior parte delle ricerche sul bilinguismo confronta le persone che parlano due lingue con quelle che ne parlano solo una, questo studio mette a confronto bilingui di lingue e sistemi di scrittura diversi. Gli scienziati hanno analizzato il cervello di persone che parlano inglese e cinese, oltre a quello di persone che parlano inglese e francese. Mentre una macchina fMRI misurava la loro attività cerebrale, i partecipanti hanno visualizzato stimoli visivi come lettere, volti e case. In entrambi i gruppi, il VWFA ha reagito allo stesso modo quando è stato mostrato l’inglese o il francese. Ma quando i partecipanti anglo-cinesi leggevano i caratteri cinesi, si accendevano aree distinte in risposta. Il team di studio, a sua volta, ha scoperto cluster di neuroni specifici per la lingua cinese nei bilingui inglese-cinese. Nei bilingui inglese-francese, l’attività cerebrale era la stessa indipendentemente dagli stimoli linguistici. La loro ricerca dimostra ulteriormente che il cervello si sviluppa in risposta alle esperienze uniche di un individuo. “La mia impressione iniziale su questo studio è che si tratta di un vero e proprio tour de force dal punto di vista metodologico e, in termini di progettazione, è completo, approfondito e ambizioso”, afferma Dale Stevens, professore di neuroscienze dell’Università di York che non ha preso parte alla ricerca. Inoltre, ci dà “una comprensione più specifica” della VWFA, aggiunge.

Che cos’è la Visual Word Form Area?

La VWFA è la regione del cervello che riconosce le parole scritte. Si sviluppa quando le persone imparano a leggere, costruendo così percorsi neurali tra il sistema visivo e quello linguistico. Senza di essa, le persone non sarebbero in grado di leggere. Minye Zhan, primo autore dello studio e ricercatore di neuroscienze cognitive presso NeuroSpin, un istituto di ricerca francese, si aspettava di trovare alcune differenze neurologiche tra chi parla inglese in modo dominante, chi parla francese in modo dominante e chi parla inglese-francese in modo equilibrato. Invece, i 21 bilingui inglese-francese non hanno mostrato alcuna differenza di elaborazione, nonostante la loro dominanza in una lingua rispetto all’altra. È interessante notare che la risposta del cervello agli stimoli cinesi si sovrappone a una regione che aiuta il riconoscimento facciale. La differenza potrebbe avere a che fare con l’elaborazione cognitiva. Il cervello può percepire gli stimoli visivi nel loro insieme o in parti, e la strategia che sceglie dipende dalla lingua letta.

Perché esistono aree specifiche per le lingue?

Quando si vede un volto, non si riconoscono gli occhi, il naso e la bocca come parti separate. Al contrario, si vede un viso come un volto, un insieme unificato. Le ricerche hanno dimostrato che i madrelingua cinesi elaborano in modo simile i caratteri cinesi, che presentano combinazioni di tratti e radicali. L’elaborazione basata sulle parti è invece più comune nelle lingue alfabetiche, come l’inglese e il francese. Le singole lettere, o le combinazioni di lettere, vengono elaborate separatamente e poi integrate per formare una parola coerente. Un’altra spiegazione ha a che fare con la struttura della lingua. Il cinese, come il giapponese e alcuni coreani, è logografico. Questi sistemi di scrittura utilizzano caratteri che corrispondono a concetti, idee e parole. Le lingue fonetiche, come l’inglese e il francese, utilizzano caratteri che corrispondono a suoni. La maggior parte dei caratteri cinesi fornisce pochi indizi su come si leggono. I nuovi studenti, compresi i bambini cinesi, imparano la pronuncia dei caratteri usando il Pinyin, che utilizza l’alfabeto latino per scrivere i suoni dei caratteri cinesi standard. Nel frattempo, quando i bambini studiano il francese o l’inglese, entrambe lingue fonetiche con un forte legame tra ortografia e pronuncia, sono incoraggiati a scandire le parole lettera per lettera. L’apprendimento del cinese potrebbe richiedere un’attenzione particolare ai percorsi neurali, con conseguenti connessioni diverse. Tuttavia, queste spiegazioni per la divisione del VWFA sono per ora solo speculazioni. I ricercatori non sanno con precisione perché il cervello reagisca in modo diverso per i bilingui inglese-cinese, ma solo che questi bilingui hanno un’attività cerebrale specializzata non osservata nel gruppo inglese-francese.

Questa ricerca non sarebbe stata possibile fino a pochi anni fa. L’esperimento ha utilizzato uno scanner fMRI ad alta risoluzione da 7 Tesla, che ha un campo magnetico molto più forte in grado di scansionare l’attività cerebrale in modo più dettagliato rispetto ai modelli precedenti (un Tesla è un’unità di misura per quantificare la forza del campo magnetico). La Food and Drug Administration statunitense ha approvato questo modello nel 2017. La ricerca solleva molte domande, dice Zhan. Il suo team è interessato a ripetere lo studio con gruppi di partecipanti che parlano lingue native diverse e usano alfabeti diversi. Zhan vuole anche scoprire perché queste chiazze specializzate di neuroni emergono a seconda della lingua che una persona sa leggere.