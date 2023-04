La Gran Bretagna incoraggia i fumatori a passare dalle sigarette allo svapo

Nell’ambito del programma, il Dipartimento della Salute (DoH) ha dichiarato che quasi un fumatore su cinque riceverà un kit di avviamento per il vape, una sigaretta elettronica, insieme a un supporto per smettere di fumare. Come riportato da Reuters, anche alle donne in gravidanza verranno offerti dei voucher per aiutarle a smettere di fumare, nell’ambito dell’obiettivo del governo di ridurre il numero di fumatori al 5% o meno della popolazione rispetto all’attuale 13%. “Fino a due fumatori su tre moriranno a causa del fumo. Le sigarette sono l’unico prodotto in vendita che, se usato correttamente, può uccidere”, ha dichiarato il Ministro della Salute Neil O’Brien.

“Offriremo a un milione di fumatori un nuovo aiuto per smettere di fumare. Finanzieremo un nuovo programma nazionale di ‘scambio per smettere’, il primo del suo genere al mondo”.

Sebbene la media mondiale dei tassi di fumo sia più alta di quella britannica, il tabacco è ancora la principale causa di morte e malattia prevenibile nel Paese, ha dichiarato il DoH. Il governo ha speso 68 milioni di sterline (84,52 milioni di dollari) nel 2021-22 per le misure adottate dalle autorità locali per indurre le persone a smettere di fumare, portando 100.000 fumatori a smettere di fumare e alleggerendo la pressione sul sovraccarico servizio sanitario nazionale britannico. Il vaping, tuttavia, ha i suoi critici e i funzionari della sanità hanno avvertito che la sua popolarità tra i bambini li espone a sostanze chimiche i cui effetti a lungo termine non sono chiari. I dati del servizio sanitario mostrano che il 9% dei ragazzi tra gli 11 e i 15 anni in Gran Bretagna ha usato sigarette elettroniche nel 2021, rispetto al 6% di tre anni prima. Il governo ha dichiarato che istituirà una squadra di controllo con un finanziamento di 3 milioni di sterline per impedire la vendita illegale di vapes ai minori di 18 anni.