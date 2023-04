La cura per il morbo di Alzheimer entro il 2040

Uno dei maggiori esperti britannici del morbo di Alzheimer afferma che c’è motivo di sperare in un trattamento efficace per la forma più comune della malattia entro il 2040. La professoressa Julie Williams dell’Università di Cardiff afferma che nel 2009 si sapeva che solo tre geni erano collegati alla malattia di Alzheimer, mentre oggi se ne contano 92, il che rappresenta un enorme aumento delle conoscenze su questa malattia debilitante.

“Le cose stanno accelerando e migliorando continuamente”, ha dichiarato Williams alla BBC. “Ho imparato più cose negli ultimi sette anni che nei precedenti 20”. Williams, direttore dell’UK Dementia Research Institute dell’Università di Cardiff, studia la malattia da 30 anni. La malattia di Alzheimer è una forma progressiva di demenza che attualmente non ha né una cura né un trattamento efficace per rallentare la progressione dei sintomi. Williams è tuttavia ottimista sul fatto che le terapie geniche avanzate riveleranno di più sulla malattia e, auspicabilmente, condurranno i medici, i ricercatori e, in ultima analisi, i pazienti e le loro famiglie a un trattamento che rallenterà o addirittura fermerà l’insorgenza del deterioramento cognitivo. “Una volta che si sa da dove iniziare a cercare, si possono studiare gli effetti che i geni hanno su specifiche attività cerebrali”, ha detto Williams.

Progressi verso il trattamento nel corso degli anni

I progressi nella malattia di Alzheimer, che ogni anno colpisce 850.000 persone nel Regno Unito, mentre ci sono più di 10 milioni di nuovi casi di demenza ogni anno in tutto il mondo, secondo l’Alzheimer’s Disease International. Non tutti i sintomi della demenza sono legati al morbo di Alzheimer, ma il morbo di Alzheimer è la diagnosi principale di coloro che soffrono di demenza, per cui è particolarmente importante colpire il morbo di Alzheimer per arginare il previsto aumento delle persone affette da demenza negli anni e nei decenni a venire. “Test che negli anni ’90 costavano milioni di euro oggi possono essere eseguiti con circa 30 sterline”, ha detto Williams. “Per esempio, ora sappiamo che i geni difettosi [stanno] cambiando il modo in cui funzionano le cellule immunitarie chiamate microglia”. Sono i netturbini del cervello che eliminano ciò che considerano spazzatura”, spiega la dottoressa. “Potrebbero essere meno efficienti nell’eliminare i rifiuti veri e propri e uccidere erroneamente le cellule cerebrali sane, comprese le sinapsi. Naturalmente le sinapsi sono le connessioni tra i neuroni, quindi se vengono eliminate quando non dovrebbero, si perdono le connessioni, si perde il pensiero, si perdono i ricordi”. Decenni di ricerca sulla malattia di Alzheimer e sulla demenza indicano che non esiste un’unica “cura” per la malattia, ma che il trattamento dovrà adottare un approccio più olistico, attaccando le varie cause da ogni possibile angolazione. Williams spera che il ritmo dei progressi possa portare a trattamenti efficaci entro il 2040, quando si prevede un forte aumento dei casi di demenza.