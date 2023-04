Gerard Depardieu accusato di violenze sessuali da tredici donne

Continuano ad arrivare accuse nei confronti di Gerard Depardieu, l’interprete francese che è stato da poco accusato di violenze e cattive condotte sessuali da tredici donne con cui ha lavorato a produzioni cinematografiche svoltesi tra il 2004 ed il 2022.

Ancora nessuna di queste donne ha mosso delle accuse in tribunale nei confronti di Gerard Depardieu, ma una prima indagine avviata nel 2020 sta ancora procedendo, ed è possibile che queste nuove situazioni vengano assorbite all’interno.

Gli avvocati di Gerard Depardieu hanno negato questi atti di cui l’interprete viene accusato. Tra le varie testimonianze ce n’è una proveniente da una donna con cui l’attore ha lavorato al lungometraggio The Box, uscito nel 2015.

In questo caso si parla di come Depardieu abbia toccato la donna, cercando di arrivare fino ai suoi slip. E sempre riguardo a questa produzione, un testimone anonimo, avrebbe riferito di come una scena sarebbe stata modificata perché un’attrice avrebbe dichiarato di essere stata molestata dallo stesso Depardieu.

Ricordiamo che nel 2016 era stata aperta un’indagine sull’attore a causa delle accuse mosse nei suoi confronti da Charlotte Arnould. Il caso fu chiuso nel 2019 per insufficienza di prove, per poi essere riaperto nel 2020.