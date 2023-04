Barbie: Margot Robbie era convinta che il film non si sarebbe potuto fare

Quest’anno vedremo sul grande schermo il film su Barbie che avrà Margot Robbie come protagonista. Ma l’attrice ha di recente dichiarato che, dopo aver letto per la prima volta la sceneggiatura, era convinta che il film non sarebbe stato prodotto.

Ecco le sue parole:

Mi dissi che si trattava di una sceneggiatura davvero buona, e che fosse un peccato il fatto che non avrebbero mai permesso di portarla sullo schermo. Però alla fine è successo!

E quando le sono stati chiesti maggiori particolari su questo script così particolare, Margot Robbie ha dichiarato di non avere possibilità di parlarne. Del resto la curiosità è tanta, considerando che pure Ryan Gosling abbia definito la sceneggiatura di Barbie come la migliore che abbia mai letto.

La regia del film è di Greta Gerwig, e nel cast ci sono anche compresi America Ferrera (“End of Watch,” the “How to Train Your Dragon” films), Kate McKinnon (“Bombshell,” “Yesterday”), Michael Cera (“Scott Pilgrim vs. the World,” “Juno”), Ariana Greenblatt (“Avengers: Infinity War,” “65”), Issa Rae (“The Photograph,” “Insecure”), Rhea Perlman (“I’ll See You in My Dreams,” “Matilda”), e Will Ferrel.