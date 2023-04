Urano: nuova foto del James Webb

11—Apr—2023 / 8:32 AM

Il telescopio spaziale James Webb ha scattato una suggestiva foto di Urano, il gigante di ghiaccio del Sistema Solare. Grazie alla sua tecnologia, Webb è riuscito ad osservare i dettagli di 11 dei 13 anelli deboli individuati fino ad oggi, fornendo informazioni preziose sulla dinamica atmosfera di Urano.

Urano è un pianeta unico nel suo genere, con una rotazione che avviene su un lato, causando stagioni estreme. L’immagine a infrarossi della fotocamera Near-Infrared Camera (Nircam) di Webb combina i dati di due filtri, mostrati rispettivamente in blu e arancione, per creare un’immagine straordinaria di Urano. La calotta polare, una zona illuminata sul lato destro del pianeta, rappresenta ancora un mistero per gli scienziati. Webb ha individuato una debole luminosità al centro della zona, suggerendo la presenza di eventi atmosferici. Inoltre, il telescopio ha intercettato alcune nubi situate ai limiti della calotta polare, segnalando la presenza di temporali nelle zone interne del pianeta.

Le immagini raccolte da Voyager 2 hanno ritratto Urano come una sfera blu-verde, quasi priva di caratteristiche nelle lunghezze d’onda visibili. Grazie alla sensibilità degli strumenti di Webb, gli scienziati hanno finalmente avuto la possibilità di osservare i dettagli della sua dinamica atmosfera. Webb ha inoltre immortalato alcune delle 27 lune conosciute di Urano, cogliendo i dettagli delle sei più brillanti. La suite di strumenti del telescopio potrebbe rivelare ancora di più sui segreti celati dal gigante ghiacciato, permettendo agli scienziati di comprendere meglio la natura e l’evoluzione del Sistema Solare.