Twitter Inc. non esiste più: l’azienda è stata inglobata in un’altra società di Musk

In un documento presentato in tribunale martedì 4 aprile, Twitter Inc. ha silenziosamente rivelato un importante sviluppo: non esiste più. Attualmente, la società è citata in giudizio dall’influencer di destra Laura Loomer, che ha accusato il social di aver violato le leggi federali sul racket quando ha cancellato il suo account nel 2019. Loomer nel frattempo ha nuovamente un account su Twitter e secondo Slate.com è molto probabile che perderà la causa, ma questo ci interessa poco.

Fintanto che la causa è ancora in corso, Twitter è obbligato ad aggiornare il tribunale e la controparte su tutti gli sviluppi che possono essere rilevanti. Ed è in questo ambito che l’azienda ha fornito un avviso secondo cui “Twitter, Inc. è stata inglobata nella X Corp. e non esiste più”. Ne consegue che la causa della Loomer non è più contro Twitter Inc. ma contro una delle tre società di Elon Musk chiamate X Corp.

Elon Musk, che possiede sia Twitter che X Holdings Corp., non ha ancora annunciato la fusione tra le due aziende al pubblico. Inoltre, da diversi mesi Twitter non risponde più alle richieste dei media, quindi è davvero difficile capire cosa stia bollendo in pentola. Ricordiamo che Elon Musk non ha mai fatto mistero di aver acquistato Twitter per creare qualcosa di un po’ più ambizioso di un semplice social network. Musk vuole creare una Super App, su modello delle piattaforme cinesi come Weibo e WeChat. In passato, Musk aveva riferito che la nuova Super App si sarebbe chiamata X.com e che, tra le altre cose, avrebbe offerto anche servizi di pagamento.