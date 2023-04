Tesla costruirà una nuova colossale fabbrica a Shanghai

Non produrrà auto, ma i Megapack: le batterie ad alta capacità per l'accumulo di energia. Una singola unità può alimentare migliaia di edifici.

Domenica Tesla ha annunciato i piani per aprire una nuova fabbrica a Shanghai. Il nuovo stabilimento sarà incaricato della produzione delle batterie Megapack. Questa sarà la seconda fabbrica di Tesla in Cina, dopo la Gigafactory, dove attualmente produce le auto Model 3 e Model Y.

I Megapack sono delle batterie di tipo industriale: hanno le dimensioni di un container e servono per immagazzinare energia. Virtualmente, una singola unità può immagazzinare energia sufficiente per alimentare migliaia di abitazioni in caso di problemi o disservizi alla rete elettrica. Tesla aveva già una fabbrica dedicata alla produzione di Megapack in California e ora l’azienda prevede di potenziarne la produzione grazie al nuovo stabilimento di Shanghai, che potrebbe arrivare ad oltre 1.000 unità all’anno. Sia l’azienda che gli analisti vedono nelle batterie Megapack un’importante area di crescita per Tesla. In un articolo del 2022, Electrek ha riferito che le batterie ad alta capacità Megapack, che possono avere capacità e caratteristiche diverse, hanno un prezzo di partenza di 1 milione di euro.

Solamente nel 2022, le batterie per lo stoccaggio di energia hanno permesso a Tesla di generare ricavi per 1,2 miliardi di dollari, in aumento del 40% rispetto all’anno precedente. La stessa divisione che produce i Megapack vende anche i Powerwall, gli accumulatori ad uso domestico che servono per stoccare l’energia prodotta dai pannelli solari.

Domenica, il CEO di Tesla, Elon Musk, ha detto che la nuova fabbrica integrerà la produzione di Megapack della prima fabbrica di Lathrop, in California. Tesla ha precedentemente dichiarato che la fabbrica della California, aperta nel 2022, produce circa 13.000 Megapack ogni anno. Equivalgono ad una capacità di stoccaggio di oltre 40 gigawattora.