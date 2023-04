Samsung e Ferrari stringono un’intesa: gli OLED delle auto saranno coreani

Samsung Display ha annunciato che fornirà gli OLED che verranno usati sulle Ferrari di prossima generazione. Le due aziende hanno hanno firmato un memorandum d’intesa (MOU) presso il campus di Asan in Chungcheongnam-do per sviluppare i display per i veicoli di nuova generazione di Ferrari.

Si prevede che l’azienda utilizzerà il suo ultimo Digital Cockpit, uno schermo annunciato quest’anno al CES. Il display OLED da 34 pollici installato nel nuovo cruscotto digitale è dotato di tecnologia pieghevole con una curvatura a sinistra e a destra a 700R. Samsung riferisce che il suo Digital Cockpit fornisce una distanza di visione ottimale per i conducenti.

“Gli OLED Samsung hanno un’eccellente scalabilità del design con una struttura leggera e sottile e una cornice sottile e possono esprimere il nero perfetto e un contrasto profondo, soddisferanno quindi la domanda dei produttori di automobili che cercano design innovativi e lussuosi, aumentando l’efficienza delle loro auto”, ha dichiarato Samsung Display. Mentre il CEO di Samsung Display, Joo-seon Choi, ha detto che “basandoci sulla nostra tecnologia OLED, introdurremo una soluzione di display all’avanguardia adatta a Ferrari”.

“Ferrari è un’azienda di lusso che offre un’esperienza speciale, non solo un mezzo di trasporto”, ha detto Benedetto Vigna, CEO di Ferrari. “La massimizzeremo”.