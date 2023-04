Pokémon alla Rinascente di Firenze: oggi un evento speciale con Federic95ita

Dopo il grande successo del rendez-vous tenutosi presso la Rinascente di Milano, lo scorso ottobre, Nintendo propone un nuovo evento esclusivo, che vede come protagonisti i Pokémon e lo youtuber Federic95ita. La data da segnare sul calendario è quella di oggi, 11 aprile, e la destinazione sarà al primo piano della Rinascente di Firenze, che fino al 17 aprile sarà invasa dai Pokémon. Già dal 28 marzo, infatti, cinque vetrine del centro commerciale di lusso fiorentino, sito in Piazza della Repubblica, sono state interamente dedicate ai mostriciattoli tascabili, ed è inoltre disponibile un pop-up store di circa 60 metri quadri all’interno del quale si svolgeranno per tutto il periodo svariate attività. Proprio in quest’area, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, i fan potranno incontrare il noto YouTuber e collezionista italiano di Pokémon Federic95ita e ricevere dei poster firmati a tema Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Un’occasione unica per festeggiare la primavera all’insegna del divertimento, con l’ultimo capitolo del videogioco Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, il Gioco di Carte Collezionabili e tanti prodotti esclusivi.

Fino al 17 aprile, all’interno dello store fiorentino, sarà possibile lanciarsi in prima persona all’avventura fra le lande e le montagne di Paldea, grazie a postazioni di gioco dedicate al videogioco Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Inoltre, non mancherà uno spazio dedicato al Gioco di carte collezionabili, che dal 31 marzo ha ampliato la sua collezione con l’introduzione dell’espansione intitolata proprio al più recente videogioco. Infine, sarà possibile acquistare svariati prodotti Pokémon come i nuovissimi Squishmallows di Pikachu e Gengar o la capsule collection della milanese Dolly Noire, dedicata ai Pokémon di prima generazione.

In Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto gli Allenatori possono vivere la propria avventura senza vincoli, esplorando in piena libertà un vasto mondo svelando il mistero del fenomeno Teracristal, che permette di attivare il Teratipo dei propri Pokémon durante le lotte per amplificarne la potenza. Accompagnati da uno dei nuovi starter Fuecoco, Sprigatito o Quaxly, il viaggio a Paldea tra lezioni ed esami e tanti nuovi Pokémon continuerà anche grazie a un nuovo contenuto scaricabile diviso in due parti in arrivo entro la fine del 2023: Il tesoro dell’Area Zero. La prima parte, La maschera turchese, uscirà in autunno e porterà gli allenatori di Paldea in gita oltre i suoi confini e la seconda parte, Il disco indaco, è in arrivo in inverno e permetterà di frequentare l’Istituto Mirtillo, un’accademia oceanica specializzata nelle lotte. Nuovi e vecchi Pokémon sono inoltre pronti a unirsi in quest’avventura in continua espansione grazie alle nuove espansioni già ordinabili su My Nintendo Store.

