Le piramidi più grandi del mondo

Costruita nel corso di diversi secoli dagli Aztechi prima della conquista spagnola, la Grande Piramide di Cholula è la più grande piramide del mondo per volume, con una superficie di quattro acri alla base. Sebbene si erga per soli 66 metri sulle pianure circostanti, l’antica piramide azteca ha una base quattro volte più grande di quella di Giza e un volume quasi doppio. Si stima che siano stati utilizzati oltre 100 milioni di mattoni di adobe (impasto di argilla, sabbia e paglia essiccata all’ombra, utilizzata da molte popolazioni in ogni epoca per costruire mattoni) per costruire questa meraviglia, che in origine era sormontata da un tempio. Tuttavia, all’arrivo dei primi europei, questa particolare piramide – uno dei tanti templi di Cholula – era stata abbandonata per molti anni e ricoperta da una fitta vegetazione. Nonostante sia una delle strutture più grandi del mondo, la piramide rimase nascosta per secoli. Quando i conquistadores spagnoli invasero il complesso di templi sacri, uccisero e ridussero in schiavitù gran parte della popolazione e iniziarono a colonizzare la zona. Naturalmente, ciò significava consolidare la loro conquista cristiana costringendo gli indigeni a passare alla loro religione ed erigendo molte chiese. Una di queste chiese, chiamata Iglesia de Nuestra Señora de los Remediosa, fu costruita su quella che si pensava fosse una grande collina. Sotto la piccola chiesa, nascosta sotto ciuffi d’erba, alberi e terra, si trova la Grande Piramide di Cholula, un monumento di proporzioni davvero gigantesche. Fu scoperta solo all’inizio del XX secolo, quando la gente del posto volle costruire sulla collina un manicomio per malati di mente.

Cholula non è solo la più grande piramide mai costruita, ma è anche il più grande monumento mai costruito in qualsiasi luogo, da qualsiasi civiltà, fino ad oggi.