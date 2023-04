Hydrogen Valleys: al via i finanziamenti in Italia

L’Italia ottiene il via libera dall’Unione Europea per i finanziamenti alle Hydrogen Valleys. La Commissione europea ha approvato lo schema nazionale da 450 milioni di euro nell’ambito del Recovery and Resilience Facility, che mira a sostenere la produzione e il consumo di idrogeno verde a livello locale, sfruttando le risorse rinnovabili del territorio. Il PNRR ha riservato all’operazione 500 milioni di euro, con l’obiettivo di attivare in Italia almeno 10-50 MW di Valli dell’Idrogeno.

Le Regioni e Province autonome hanno pubblicato i rispettivi bandi per la concessione delle agevolazioni e ad oggi 10 Regioni più la provincia di Trento hanno pubblicato le graduatorie delle progettualità risultate idonee al finanziamento. Alcuni progetti ammessi a finanziamento riguardano la realizzazione di Hydrogen Valley da parte di Konia, Arap e BluSolar Rosciano in Abruzzo, l’iniziativa di Patrone e Mongiello S.P.A., Greenswitch e Mer Mec in Basilicata, il progetto di Enel Produzione con il Rossano Green Hydrogen e quello di Teca Gas con il Teca Green Hydrogen Production in Calabria, l’iniziativa IdrogeMO di Hera con SNAM ed HERAmbiente in Emilia Romagna, e la realizzazione di una Hydrogen Valley in Liguria.

La concessione delle sovvenzioni dirette a copertura dei costi di investimento, con un importo massimo di aiuto per progetto di 20 milioni di euro, contribuirà alla promozione del recupero di aree inutilizzate e alla ripresa economica delle economie locali.