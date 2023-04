Gli scienziati creano un modello per prevedere la depressione e l’ansia utilizzando l’AI e i social media

I ricercatori dell’Università di San Paolo (USP) in Brasile stanno utilizzando l’intelligenza artificiale (AI) e Twitter, per cercare di creare modelli di previsione dell’ansia e della depressione che in futuro potrebbero fornire segnali di questi disturbi prima della diagnosi clinica. La costruzione di un database, chiamato SetembroBR, è stato il primo passo dello studio. Il nome è un riferimento a Yellow September, una campagna annuale di sensibilizzazione e prevenzione dei suicidi, e anche al fatto che la raccolta dei dati per lo studio è iniziata un giorno di settembre. La seconda fase è ancora in corso, ma ha fornito alcuni risultati preliminari, come la possibilità di rilevare la probabilità che una persona sviluppi una depressione solo sulla base dei suoi amici e follower sui social media, senza prendere in considerazione i suoi stessi post. Il database compilato dal gruppo contiene informazioni relative a un corpus di testi (in portoghese) e alla rete di connessioni che coinvolge 3.900 utenti di Twitter che hanno dichiarato di aver ricevuto una diagnosi o un trattamento per problemi di salute mentale prima dell’indagine. Il corpus comprende tutti i tweet pubblici postati singolarmente da questi utenti (senza retweet), per un totale di circa 47 milioni di questi brevi testi.

“Per prima cosa abbiamo raccolto manualmente le timeline, analizzando i tweet di circa 19.000 utenti, equivalenti alla popolazione di un villaggio o di una piccola città. Abbiamo poi utilizzato due set di dati, uno per gli utenti che hanno dichiarato di aver ricevuto una diagnosi di problema di salute mentale e un altro selezionato a caso a scopo di controllo. Volevamo distinguere tra le persone affette da depressione e la popolazione generale”, ha dichiarato Ivandre Paraboni, ultimo autore dell’articolo e professore presso la School of Arts, Sciences and Humanities (EACH) dell’USP. Lo studio ha raccolto anche i tweet di amici e follower, in accordo con l’osservazione che le persone con problemi di salute mentale tendono a seguire determinati account, come forum di discussione, influencer e celebrità che riconoscono pubblicamente la loro depressione. “Queste persone sono attratte l’una dall’altra. Hanno interessi comuni”, ha detto Paraboni, che è un ricercatore del Centro per l’intelligenza artificiale (C4AI), un centro di ricerca ingegneristica (ERC) istituito dal FAPESP e da IBM Brasile presso l’USP. I disturbi della salute mentale, tra cui la depressione e l’ansia, sono una preoccupazione crescente a livello globale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stimato, sulla base dei dati del 2021, che il 3,8% della popolazione mondiale, ovvero circa 280 milioni di persone, è affetto da depressione. L’OMS ha anche stimato un aumento del 25% nella prevalenza globale di questi problemi di salute mentale durante la pandemia COVID-19. I tweet sono stati raccolti per lo studio durante questo periodo. In un recente sondaggio condotto dal Ministero della Salute brasiliano su 784.000 partecipanti, l’11,3% ha dichiarato di aver ricevuto una diagnosi di depressione. La maggior parte erano donne.