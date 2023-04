Donkey Kong: in arrivo una gigantesca riproduzione del cabinato originale

Lo Strong National Museum of Play ha annunciato la riproduzione del cabinato originale di Donkey Kong in formato gigante e pienamente funzionante.

11—Apr—2023 / 11:29 AM

Lo Strong National Museum of Play ha annunciato la riproduzione del cabinato arcade di Donkey Kong in formato gigante e realmente utilizzabile. Si tratta di un progetto davvero ambizioso: il cabinato, infatti, sarà letteralmente enorme, alto quasi diciassette metri (20 piedi) e complessivamente più grande del 370% rispetto a quello originale.

Il cabinato “più grande del mondo” farà parte della mostra permanente allestita nelle nuove aree dello Strong National Museum of Play, che si è espanso di 90.000 metri quadrati e che aprirà nel corso del 2023.

Stando a quanto riportato dal museo, il cabinato, realizzato con il supporto di Nintendo, verrà posizionato all’ingresso del museo e sarà giocabile dai visitatori a partire dal 30 giugno 2023. La struttura del cabinato è fatta di alluminio, mentre la scheda madre usata proviene da un cabinato originale di Donkey Kong, quindi l’esperienza di gioco sarà molto simile all’originale. Come potete vedere dall’immagine che trovate in apertura di questa notizia, ai suoi piedi si ergerà un (relativamente) piccolo piedistallo con joystick e pulsanti per permettere ai visitatori di provare il gioco.